Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Adamietz
Fot. FreePik
Stalowa Wola 6 lutego 2026

„Z miłości do pomagania” - zbiórka dla Psiej Przystani i Kociej Wyspy

Młodzieżowa Rada Miejska w Stalowej Woli organizuje akcję charytatywną „Z miłości do pomagania”, której celem jest wsparcie podopiecznych Psiej Przystani oraz Kociej Wyspy.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zbiórka prowadzona będzie od 9 lutego do 13 lutego na terenie wszystkich szkół w Stalowej Woli. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkół będą mogli przekazywać dary Radnym Młodzieżowym, samorządom uczniowskim, opiekunom samorządów uczniowskich lub osobom wyznaczonym w danej placówce.

Zbierane będą m.in.: karma dla psów i kotów, koce i legowiska, miski, kuwety, smycze i akcesoria, drapaki i budki, przysmaki, podstawowe suplementy oraz środki czystości.

13 lutego wszystkie zebrane artykuły zostaną dostarczone bezpośrednio do Psiej Przystani oraz Kociej Wyspy.

Organizatorzy zachęcają do udziału w akcji i podkreślają, że nawet najmniejsza pomoc ma ogromne znaczenie dla zwierząt potrzebujących wsparcia.

