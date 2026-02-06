„Z miłości do pomagania” - zbiórka dla Psiej Przystani i Kociej Wyspy

Zbiórka prowadzona będzie od 9 lutego do 13 lutego na terenie wszystkich szkół w Stalowej Woli. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkół będą mogli przekazywać dary Radnym Młodzieżowym, samorządom uczniowskim, opiekunom samorządów uczniowskich lub osobom wyznaczonym w danej placówce.

Zbierane będą m.in.: karma dla psów i kotów, koce i legowiska, miski, kuwety, smycze i akcesoria, drapaki i budki, przysmaki, podstawowe suplementy oraz środki czystości.

13 lutego wszystkie zebrane artykuły zostaną dostarczone bezpośrednio do Psiej Przystani oraz Kociej Wyspy.

Organizatorzy zachęcają do udziału w akcji i podkreślają, że nawet najmniejsza pomoc ma ogromne znaczenie dla zwierząt potrzebujących wsparcia.