Z kreatywnością za pan brat - Dzień Otwarty MAL

W tę niedzielę miejscem, gdzie wyobraźnia nie znała granic, a echo śmiechów rozchodziło się w każdą stronę, był Rozwadowski Rynek. Za sprawą Miejsca Aktywności Lokalnej Kreatywne Podwórko przestrzeń ta zamieniła się w strefę zabaw, gier i inwencji twórczej.

Dzieci, pod czujnym okiem organizatorów i organizatorek, mogły rozwijać swoje zdolności manualne, próbować nowych aktywności i przygotowywać własne dzieła.

Jedną z przygotowanych atrakcji była strefa szydełkowania, gdzie przy pomocy specjalnego sprzętu, a także profesjonalnej pomocy, uczestnicy wydarzenia mogli stworzyć własnego, spersonalizowanego pluszaka. Końca nie było nie tylko włóczkom, ale również ogromnej dumy z pracy własnych rąk.

Prócz pluszaków dzieci mogły stworzyć również swój własny magnes, brelok bądź kubek, tym samym dając upust swojej wyobraźni i tworząc niepowtarzalną pamiątkę na całe życie.

Ponadto wydarzenie przewidywało uczestnictwo nie tylko starszych dzieci, ale również tych najmłodszych, dla których wyznaczona została specjalna strefa maluszka. Drewniane pszczoły oraz kolorowy ryż zachęcały małych uczestników imprezy do twórczej zabawy. Wypełniając pszczoły ryżem w różnych kolorach, tworzyli oni własne, barwne mozaiki. Nie zabrakło także robienia gniotków z mąki i galaretki oraz malowania kamyczków kolorowymi flamastrami.

A dla tych, których zabawa i tworzenie pięknych dzieł odarło z cennej energii, czekała strefa kuchenna, gdzie można było samodzielnie sporządzić dla siebie pyszne koreczki z owoców lub warzyw.

Szczególną atrakcją okazała się także strefa drewnianych gier. Na uczestników czekały gry zręcznościowe, a także tradycyjna gra kółko i krzyżyk oraz kamyczki z magnesem, które, przyciągając się wzajemnie, sprawiały ogromną radość i wywoływały śmiech, szczególnie wśród najmłodszych dzieci. Co ciekawe, do rywalizacji na drewnianej strefie chętnie dołączali także dorośli, którzy z dziecięcą radością i uśmiechami na twarzy przypominali sobie własny, beztroski czas dzieciństwa. To udowodniło, że wspólna zabawa potrafi nie tylko dać radość, ale także zbudować piękną więź łączącą wszystkie pokolenia.

– To wydarzenie to świetny pomysł, dzieci są zadowolone i tak naprawdę nie tylko one, bo udało mi się kilka razy ograć męża [śmiech]. Jeśli w przyszłości znów będzie organizowane coś takiego, to na pewno tu wrócimy – mówi jedna z uczestniczek wydarzenia.

Daria Pawusiak