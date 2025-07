Przez Europę do Turcji. Charytatywny rajd Złombol

Panowie startowali z Koziarni w powiecie niżańskim. Dwóch z nich mieszka w tej miejscowości, jeden w Tarnogórze a jeden w Gdańsku.

Złombol to największy w Europie rajd charytatywny, w którym biorą udział jedynie pojazdy wyprodukowane lub skonstruowane w krajach byłego bloku wschodniego. Nie chodzi w nim o rywalizację, lecz o cel charytatywny – każda załoga musi uzbierać środki na rzecz dzieci z domów dziecka. W 2025 roku wymagane było minimum 2800 zł, które w całości trafia do organizacji pomagających najmłodszym. Członkom ekipy "Co drugi to gorszy", dzięki znajomym, rodzinie i zaprzyjaźnionym firmom udało się zebrać 3900 zł.

Załoga z Koziarni przemierzyła kilkanaście krajów w wymagających warunkach – bez zaplecza serwisowego i sponsorów. Rajd rozpoczął się na Stadionie Śląskim w Chorzowie i prowadził przez zróżnicowane tereny Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Meta zlokalizowana była w tureckim mieście Giresun.

Po dotarciu do Turcji, zespół wróci do Polski trasą przez Grecję, Albanię, Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Węgry i Słowację – kończąc tym samym pełną pętlę i zapisując się w historii tegorocznej edycji wydarzenia.

To niecodzienne przedsięwzięcie pokazuje, że nawet z małej miejscowości, jaką jest Koziarnia, można wyruszyć w daleką podróż i realnie pomóc potrzebującym dzieciom.