Jak jest tyle kobiet, które mają wspólną misję, to świat nie tylko ustępuje miejsca, ale po prostu ponosi klęskę i rodzi się coś nowego – powiedziała „Sztafecie” Urszula Tatys, radna miejska i jedna z organizatorek konferencji. – Dzisiejsza konferencja to wydarzenie nie o kobietach, tylko z kobietami i dla kobiet. Spotykamy się żeby pokazać kobietom, że można odważyć się na zmianę. Można to zrobić w każdym momencie swojego życia, w każdym miejscu w którym żyjemy rozpocząć coś nowego. Nie ma znaczenia wiek, praca, sytuacja materialna. Wszystko w naszych rękach.

Monika Skowrońska-Ziomek ze Stowarzyszenia Kobiety w Centrum podkreślała znaczenie zaangażowania kobiet i zachęcała do aktywności. – Wszystkie konferencje, które organizujemy mają za zadanie pomagać kobietom rozwijać się w tych dziedzinach życia, w których chcą. Wspieramy je w odnajdywaniu swojej drogi życiowej, a czasami przełamywać opór przed zmianą, uczyć się zadbać o siebie, trochę chcemy zmieniać stereotypowe myślenie o roli kobiet. To od nas kobiet zależy czy będziemy szczęśliwe w tym co robimy. Widzę dużą pozytywną zmianę w członkiniach naszego oddziału podkarpackiego. Dziewczyny uczą się nowych siebie, nowych ról, zaangażowania, dużo działają społecznie.

Sztandarowym projektem stowarzyszenia są Regionalne Akademie Liderek – to dwudniowe intensywne szkolenie. Właśnie trwa nabór na kolejną jego edycję [do 16 maja]. Udział w Akademii jest bezpłatny.

Musimy być odważne, jeżeli chcemy o sobie decydować – powiedziała m.in. Renata Butryn, radna sejmiku województwa podkarpackiego, reprezentująca na spotkaniu wojewodę podkarpackiego.

W konferencji uczestniczyła Monika Pachacz-Świderska, zastępca prezydenta Stalowej Woli. – To nie tylko kobiety wspierają kobiety, ale są mężczyźni, o których nie możemy zapominać, którzy też są dla nas ostoją, siłą, są obok i nas wspierają – mówiła. – To jest wielka odwaga żeby cokolwiek zacząć robić. I to nie muszą być wielkie rzeczy, wystarczy że zaczniemy od drobnych, a z tego zrobią się wielkie. (…) Kobieta to nie jakiś atrybut, to nie jest sukienka, makijaż, pomalowane paznokcie, ale kobieta to charakter, siła, duma, to jest to jak siebie prezentujemy, jak towarzyszymy naszym rodzinom, jakimi jesteśmy koleżankami, jak pracujemy, co z siebie dajemy. Kobieta to też matka, to jest nasza wielka chluba i rola w życiu. Bądźmy dumne z tego, że jesteśmy kobietami.

Warsztat „W kręgu europejskich wartości i praw - femiantywy i komu to potrzebne” prowadził dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSiZ, medioznawca, politolog, romolog i ekspert Team Europe Direct Komisji Europejskiej.

W programie konferencji była też dyskusja z inspirującymi kobietami oraz panel dyskusyjny „Jak odważyć się na zmianę”.

W części artystycznej wystąpiła Olivia Hausner. Poczęstunek przygotowała Mensa Qul.

Konferencja uzyskała dofinansowanie ze środków miasta Stalowej Woli.