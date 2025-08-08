Z duchem sprzed lat - Historia Lasów Ciosmańskich 1863-1961

Choć dzieliły ich stulecia to wróg, duch walki oraz konsekwencje porażki pozostały te same. A wszystko to wydarzyło się w lasach wokół miejscowości odznaczonej krzyżem partyzanckim.

Chcąc opisać bitwę powstańców styczniowych, nie sposób ominąć kontekstu w jakim mogła się ona wydarzyć.

Bitwa pod Ciosmami

Dowódcą bitwy pod Ciosmami ze strony polskiej był płk. Leon Czechowski-urodzony w Myślatyczach (obecnie okręg lwowski) weteran powstania listopadowego, powstania krakowskiego oraz powstania węgierskiego, gdzie za męstwo w walce otrzymał tytuł pułkownika nadany mu przez generała Józefa Bema. W roku 1863 na polecenie gen. Józefa Wysockiego zorganizował oddział z Galicji, który skoncentrował się w lasach pod Cieszanowem. Zebrawszy grupę około 600 żołnierzy, w której służyli obaj bracia Jana Matejki oraz kpt. Edmund Śląski przekroczył granicę z Kongresówką. Partia Leona Czechowskiego była bardzo dobrze uzbrojona, nie bez powodu nazywano ją ,,złotym oddziałem”. Wojsko z Galicji odczytało odezwę Rządu Narodowego w Tarnogrodzie, następnie wyruszyli w stronę Potoka Górnego. W tym właśnie miejscu stoczyli swoją pierwszą bitwę. 20 marca pod Potokiem Górnym została stoczona bitwa, w której zginęło 2 powstańców, w tym mjr. Władysława Englerta. Przekroczywszy Tanew, rozbili obóz w miejscowości Suszka. Obóz ten również został atakowany tego samego dnia, a w walce powstańcy mieli 3 rannych. Oddział kierował się do Huty Krzeszowskiej, po drodze odwiedziwszy Rudę Solską.

Brak przewodników sprawił, że powstańcy zbłądzili w gęstwinie leśnej.

21 marca zostali zaskoczeni w Lasach Ciosmańskich przez siły rosyjskie pułkownika Miednikowa przybyłe z Janowa Lubelskiego. Grupa pod dowództwem kpt. Śląskiego natychmiast opanowała wydmę i utworzyła tyralierę1. Polacy przejęli inicjatywę i zaczęli ostrzeliwać Rosjan belgijskimi karabinami, a następnie ruszyli na bagnety z pieśnią: ,,Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej, do ciebie Panie, bije ten głos”.

Zdjęcie kapliczki poświęconej Józefowi Dąbczańskiemu

W trakcie strzelaniny ranny został Józef Dąbczański, którego z pola walki chciał wyciągnąć jeden z kapitanów. Zaskoczony atakiem kozaków, musiał zostawić rannego. Słynący z brutalności Kozacy zmasakrowali ciało rannego powstańca.

Powstańcy walczyli z Rosjanami na mokradłach, we wiosennych rozlewiskach strumyku, który po bitwie na długo był zabarwiony na czerwono, od tamtego momentu nosi nazwę ,,Krwy”.

Bitwa trwała około 3 godziny i zakończyła się porażką powstańców, którzy następnie wycofali się do Ulanowa i wrócili do Galicji. W walce zginęło 17 powstańców i 40 było rannych, wśród poległych był Józef Dąbczański, którego beznogie zmasakrowane ciało zostało znalezione przez jego brata i pochowane w Galicji. Jego pamięci jest poświęcona kapliczka na Gościńcu Krzeszowskim.

Dowódca po przekroczeniu granicy został podstawiony przed sąd polowy za swoje decyzje dowódcze i ,,zmarnowanie oddziału”, został jednak ułaskawiony dzięki wstawiennictwu gen. Antoniego Jeziorańskiego.

Losy Andrzeja Kiszki

Andrzej Kiszka

98 lat później, w tym samym kompleksie leśnym bliżej Huty Nowej został złapany Andrzej Kiszka ,,Dąb” - jeden z ostatnich działających Żołnierzy Wyklętych-który podobnie jak dowódca oddziału powstańczego sprzed lat- został postawiony przed sądem.

Andrzej Kiszka ,,Dąb”,, Bogucki” ,,Leszczyna” -Urodzony w Maziarni żołnierz BCh, NOW-AK1 oraz NZW2, który ukrywał się w schronie zbudowanym w Lasach Ciosmańskich.

Pierwsze kroki w podziemiu stawiał w jednostce Batalionów Chłopskich w Hucie Krzeszowskiej, był również chwilowo żołnierzem oddziału NOW-AK Franciszka Przysiężniaka,,Ojca Jana”. W roku 1944 został skierowany do pracy w posterunku MO w Hucie Krzeszowskiej, jednak ze względu na zagrożenie ze strony sił komunistycznych musiał porzucić służbę. W roku 1947 poddał się amnestii w Janowie Lubelskim, zdając pistolet maszynowy PPsz. W tym samym roku funkcjonariusze PUBP w Biłgoraju chcieli go aresztować w zasadzce, jego jednak nie było wtedy w domu. Został zmuszony przez siły komunistyczne do powrotu w konspirację pod komendą Adama Kusza ,,Garbatego”, który przejął dowództwo po samobójczej śmierci Józefa Zadzierskiego ,,Wołyniaka”. W roku 1947 wysadzili budynek MO w Kuryłówce oraz rozbili biuro Państwowego Gospodarstwa Rolnego (PGR) w Cieplicach.

Zimę w roku 1947 spędził w bunkrze wybudowanym przez Andrzeja Dziurę ,,Stryja”, a zimę roku 49 samodzielnie w bunkrze na terenie Lasów Janowskich.

UB usilnie próbowało rozbić oddział ,,Garbatego”, było to jednak niezwykle ciężkie zadanie, które udało się tylko po wpuszczeniu do oddziału dwóch komunistycznych agentów z radiostacją, Tadeusza Mikszy,,Jelenia” i Wacława Topolskiego ,,Jabłońskiego”. Wykorzystali oni zainteresowanie Kusza, który chciał wejść pod wyższą jednostkę dowódczą. 20 Sierpnia 1950 roku rozpoczęła się Bitwa na Górach Tułowych, było to starcie dużej grupy KBW z oddziałem 10 partyzantów. Nasz bohater jednak dał radę uciec z okrążenia wynosząc automat PPsz, pistolet i dwa granaty.

W niewielkim oddziale Józefa Kłysia,,Rejonowego” służył do roku 52’ i uczestniczył min. W ataku w Białej na mieszkanie komendanta WKR o nazwisku Placha. Latem tego roku odłączył się i działał samodzielnie. Dwa lata później nawiązał współpracę z trzema Edwardami: Ożogiem, Wołoszynkiem i Jaroszem. Wymieniona czwórka 23 października zaatakowała we wsi Rataj Ordynacki mieszkanie sekretarza partii Jana Łukasika, który zginął ranny od postrzału Andrzeja Kiszki.

W 1955 UB aresztowało trzech uczestników tej akcji oraz skazało Edwarda Ożoga i Jarosza na 15 lat więzienia a Edwarda Wołoszynka na 10 lat.

Bunkier Andrzeja Kiszki

Andrzej Kiszka w 1953 wybudował bunkier w okolicach wsi Ciosmy na niewielkim wzniesieniu obrośniętym sosnami i świerkami. Był to niewielki schron, w którym Kiszka spędzał zimy, w obawie przed pozostawieniem po sobie śladów w śniegu. Resztę roku przebywał w lesie lub u rodziny i znajomych. UB nie pozostało jednak bierne, dzięki współpracy z agentem ,,Klonem” w nocy z 29 na 30 grudnia 1961 oddział 60 żołnierzy zaczęło rozkopywać właz wejściowy. W trakcie tej czynności Andrzej Kiszka otworzył schron i został obezwładniony. Został skazany rok później w czerwcu, a jego najbardziej ogólny zarzut brzmiał:

W czasie od 1947 do 1961 r. na terenie biłgorajskiego, janowskiego, kraśnickiego, województwa lubelskiego oraz przyległych powiatów województwa rzeszowskiego, wraz z innymi osobami brał udział w związku mającym na celu gromadzenie broni oraz dokonywanie napadów rabunkowych i zabójstw [...].

Następne 9 lat swojego życia spędził w różnych więzieniach na zachodzie Polski, w 1971 osiadł w województwie szczecińskim. Zmarł w 2017, kilka dni przed odsłonięciem pomnika jego pamięci w okolicy jego bunkru, w którym się ukrywał

Dwa różne wieki, różne formacje, a ten sam las i ten sam wróg ze wschodu.

Lasy wokół Ciosmów były świadkiem dramatycznej ciągłości oporu.

Od styczniowych powstańców, prowadzonych przez pułkownika Leona Czechowskiego po samotnego ,,Człowieka z bunkra” który nie pogodził się z okupacją w czerwonym mundurze.

Choć zmieniły się metody, daty czy mundury to w obu przypadkach powtarza się chęć niezależności oraz postawienie przed sądem za swoje czyny. Artykuł warto podsumować cytatem ostatniego dyktatora Powstania Styczniowego- Romualda Traugutta: ,,Nie wiem, czy jest sens; wiem, że jest mus”

Karol Łuczyn