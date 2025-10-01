Z Castoramą szybciej poczujesz się jak u siebie

Naszym celem jest, byś bez stresu i z pełnym wsparciem mógł stworzyć przestrzeń, o jakiej zawsze marzyłeś. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy program Pakiet Mieszkanie, z rabatami i udogodnieniami, które ułatwią każdy krok na drodze do wymarzonego wnętrza.

Od pomysłu do wykonania

Tomasz Krawiec, koordynator CastoPro Castorama Stalowa Wola

– Pakiet Mieszkanie to wyjątkowy program przygotowany dla klientów kupujących mieszkania od deweloperów. Dzięki niemu mogą oni znacząco obniżyć koszty wykończenia swojego lokum. Już od momentu rejestracji klient zyskuje 10% rabatu na większość asortymentu, 50% tańszy transport, a także zniżkę na usługi, takie jak cięcie drewna i oklejanie płyt. Co ważne - w ramach programu można u nas zrealizować wszystko: od tynków po pełne wykończenie kuchni czy łazienki, bez dodatkowych opłat za projekty.

Razem budujemy satysfakcję klienta

Klaudia Niedziałek, projektant Castorama Stalowa Wola

– Tworzymy kompleksowe projekty kuchni, łazienek, garderób i innych pomieszczeń. Dbamy nie tylko o estetykę, ale też o funkcjonalność i spójność całego wnętrza. Klient otrzymuje projekt, kosztorys oraz możliwość zamówienia transportu, wniesienia materiałów i montażu – wszystko w jednym miejscu. Większość produktów mamy dostępnych od ręki, a kuchnie dostarczamy już w ciągu 10 dni.

Budujemy nowe doświadczenia klienta

Patryk Olszowy, Miejsca Wybrane Olszowy & Szado

– Współpraca z Castoramą to ogromne wsparcie dla nas i korzyść dla naszych klientów. Otrzymują oni atrakcyjne zniżki, profesjonalne projekty i rzetelne wyceny materiałów – często niższe, niż się spodziewali. Co ważne, wyceny uwzględniają solidne materiały ze średniej półki, więc są realne i uczciwe. Dzięki temu nasi klienci czują się zaopiekowani, a my zyskujemy partnera, który podnosi standard obsługi i daje dodatkową wartość w postaci karty programu Castorama.

