Z baru na kołach do własnej restauracji. „Metro” – nowe miejsce na kulinarnej mapie Niska

– Wspominasz, że fizycznej pracy też było mnóstwo. Ile zrobiłeś sam?

– Naprawdę dużo. Nie boję się pracy rękami, więc sam malowałem, przenosiłem, skręcałem i poprawiałem różne elementy. Często pracowałem do późnej nocy, a rano jechałem na kolejne eventy DrinkTeam. Ale dziś, gdy patrzę na wnętrze Metra, wiem, że każdy element przeszedł przez moje ręce. To daje ogromną satysfakcję i sprawia, że to miejsce jest dla mnie szczególnie bliskie.

– Były momenty zwątpienia?

– Oczywiście, że tak. Każdy, kto robi coś dużego, ma takie chwile. Ale to właśnie wtedy najczęściej pojawiał się ktoś z moich ludzi z tym słynnym: „Robercik, spokojnie, damy radę. Jedziemy dalej”. To było niesamowite. Metro nauczyło mnie, jak cudownych ludzi mam wokół siebie.

– Chcesz komuś szczególnie podziękować?

– Oczywiście, moim przyjaciołom i współpracownikom – bez nich Metro by nie powstało. Ale przede wszystkim chcę podziękować moim rodzicom. Za wsparcie, za cierpliwość, za to, że zawsze mnie motywowali i wierzyli w moje pomysły, nawet te szalone. Rodzice są moim fundamentem. To dla mnie bardzo ważne, żeby to tutaj wybrzmiało.

– Jakiej atmosfery pragniesz w Metrze? Jak mają się tu czuć goście?

– Chcę, żeby Metro było miejscem, które żyje – żeby ludzie naprawdę lubili tu przychodzić. Nie tylko po to, żeby zjeść, ale żeby odpocząć, spotkać się, pobyć razem. Ma być ciepło, przyjaźnie, swobodnie. Chcę, żeby każdy czuł się tu dopieszczony, ale jednocześnie jak u siebie. Bez nadęcia, bez sztuczności. Po prostu dobrze, domowo, ale w dobrym stylu. Atmosfera jest dla mnie równie ważna jak jedzenie.