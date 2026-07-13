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Stalowa Wola 13 lipca 2026

„Y” wypiera „R” z „RST”

Kończą się dotychczasowe kombinacje numerów rejestracyjnych. Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło nowe oznaczenia województw. Podkarpaciu przypadł igrek.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Obecny system tablic rejestracyjnych ma już ponad ćwierć wieku i coraz trudniejsze są kombinacje literowo-cyfrowe przy rejestracji nowych aut. Dlatego MI zdecydowało się na nowe oznaczniki miejsca dla siedmiu województw. Na Podkarpaciu literę R z tablic rejestracyjnych będzie wypierała litera Y. Tym sposobem już niedługo możemy się spodziewać tablic rozpoczynających się od „YST”, zamiast dotychczasowego „RST”. Zmiany będą też wprowadzane w województwach: dolnośląskim – „V” za „D”, małopolskim – „J” za „K”, mazowieckim – „A” za „W”, pomorskim – „X” za „G”, śląskim – „I” za „S” i wielkopolskim – „M” za „P”. Nowe oznaczenia będą wprowadzane stopniowo, gdy w konkretnych urzędach całkowicie wyczerpią się możliwości kombinacji z dotychczasowymi oznaczeniami. W pierwszej kolejności nowe oznaczniki zostaną wprowadzone na tzw. krótkich tablicach aut sprowadzanych z Ameryki. Tylko dlatego, że na tych tablicach możliwości kombinacji są najmniejsze.

Obowiązujący system tablic rejestracyjnych (czarne litery i cyfry na białym tle) został wprowadzony w 2000 r., zaraz po reformie podziału administracyjnego kraju. Mamy aż 9 rodzajów tablic; poza zwyczajnymi są m.in. zabytkowe, dyplomatyczne, tymczasowe, a od niedawna jasnozielone tablice dla pojazdów napędzanych wodorem lub elektrycznie. Jedna, dwie lub trzy pierwsze litery na tablicy rejestracyjnej są zawsze wyróżnikiem miejsca. Pierwotnie przynależność państwowa na tablicy była oznaczana biało-czerwoną flagą, ale od 2006 r. jest to dwanaście gwiazd UE. Od 6 lat na tablicach są elementy naniesione techniką laserową, które są dodatkowym zabezpieczeniem.

Nic się nie zmieni na tablicach pojazdów służb strzegących naszego bezpieczeństwa. Na nich wyróżnik miejsca jest zastąpiony oznacznikiem służby. Kombinację na każdej takiej tablicy zawsze rozpoczyna litera „H”, a po niej jest oznacznik służby. „HP” to Policja, a „HA” na tablicy ma pojazd Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Trzecia litera może wskazywać miejsce, np. „HPK” oznacza, że auto jest z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

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