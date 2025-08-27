XXXV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny już za nami

- Ogromna rzesza publiczności zgromadzona na koncercie pokazała, jak wielkie jest zainteresowanie muzyką i kulturą w regionie. Pod przewodnictwem dyrektora festiwalu, Roberta Grudnia, wydarzenie osiągnęło poziom artystyczny, który zachwycił zarówno publikę, jak i krytyków. Oprawa organizacyjna, przygotowana z najwyższą starannością, pozwoliła artystom skupić się wyłącznie na swoim występie, co przełożyło się na wysoką jakość prezentowanej muzyki. Wspaniała atmosfera festiwalu była efektem przemyślanej koordynacji oraz dbałości o każdy, nawet najmniejszy szczegół – mówił Mariusz Chajski, z biura festiwalowego.

Jednym z głównych punktów wtorkowego wydarzenia był występ Macieja Miecznikowskiego, jednego z najbardziej utalentowanych polskich muzyków. Jego wszechstronność jako wokalisty, gitarzysty i pianisty sprawiła, że jego wykonania wprowadziły publiczność w stan głębokiego wzruszenia.

Na festiwalowej scenie wystąpiła także Nadiya Velychko, znana z niespotykanej biegłości w grze na organach, która zaprezentowała niezwykle skomplikowany technicznie repertuar. Jej występ był harmonijnym połączeniem siły i delikatności.

Chór „Gaude Vitae" ze Stalowej Woli, prowadzony przez dyrygentkę Ewę Woynarowską, wykonał program wokalny, który poruszył serca słuchaczy.

- Uroczysty finał XXXV edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego był niewątpliwie wielkim sukcesem. Był to wieczór pełen wzruszeń i niezapomnianych artystycznych wrażeń. To wydarzenie na trwałe wpisze się w pamięć wszystkich obecnych, pozostawiając z nadzieją na jego dalszy rozwój i kolejne edycje pełne równie wyjątkowych chwil. Festiwal ten nie tylko promuje muzykę i kulturę, ale także buduje mosty między tradycją a nowoczesnością, tworząc przestrzeń dla dialogu i zrozumienia poprzez sztukę – mówił Mariusz Chajski z biura festiwalowego.