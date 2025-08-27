Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Leć z nami
0.0 / 5
Stalowa Wola 28 sierpnia 2025

XXXV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny już za nami

26 sierpnia 2025 roku w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie odbył się uroczysty finał XXXV edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego.

REKLAMA
avatar
sztafeta.pl

- Ogromna rzesza publiczności zgromadzona na koncercie pokazała, jak wielkie jest zainteresowanie muzyką i kulturą w regionie. Pod przewodnictwem dyrektora festiwalu, Roberta Grudnia, wydarzenie osiągnęło poziom artystyczny, który zachwycił zarówno publikę, jak i krytyków. Oprawa organizacyjna, przygotowana z najwyższą starannością, pozwoliła artystom skupić się wyłącznie na swoim występie, co przełożyło się na wysoką jakość prezentowanej muzyki. Wspaniała atmosfera festiwalu była efektem przemyślanej koordynacji oraz dbałości o każdy, nawet najmniejszy szczegół – mówił Mariusz Chajski, z biura festiwalowego.

Jednym z głównych punktów wtorkowego wydarzenia był występ Macieja Miecznikowskiego, jednego z najbardziej utalentowanych polskich muzyków. Jego wszechstronność jako wokalisty, gitarzysty i pianisty sprawiła, że jego wykonania wprowadziły publiczność w stan głębokiego wzruszenia.

Na festiwalowej scenie wystąpiła także Nadiya Velychko, znana z niespotykanej biegłości w grze na organach, która zaprezentowała niezwykle skomplikowany technicznie repertuar. Jej występ był harmonijnym połączeniem siły i delikatności.

Chór „Gaude Vitae" ze Stalowej Woli, prowadzony przez dyrygentkę Ewę Woynarowską, wykonał program wokalny, który poruszył serca słuchaczy.

- Uroczysty finał XXXV edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego był niewątpliwie wielkim sukcesem. Był to wieczór pełen wzruszeń i niezapomnianych artystycznych wrażeń. To wydarzenie na trwałe wpisze się w pamięć wszystkich obecnych, pozostawiając z nadzieją na jego dalszy rozwój i kolejne edycje pełne równie wyjątkowych chwil. Festiwal ten nie tylko promuje muzykę i kulturę, ale także buduje mosty między tradycją a nowoczesnością, tworząc przestrzeń dla dialogu i zrozumienia poprzez sztukę – mówił Mariusz Chajski z biura festiwalowego.

avatar
sztafeta.pl

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Kultura:

zobacz wszystkie
Kadrowa rewolucja na szczytach szkoły muzycznej w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Kadrowa rewolucja na szczytach szkoły muzycznej w Stalowej Woli
Spotkania rodzinne w Państwie Jarocin już po raz 25!
Jarocin
Spotkania rodzinne w Państwie Jarocin już po raz 25!
Finał Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Rozwadowie
Stalowa Wola
Finał Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Rozwadowie
Kino Familijne na Leżakach 2025
Zaklików
Kino Familijne na Leżakach 2025
Wieczorne czytanie na odnowionym patio
Stalowa Wola
Wieczorne czytanie na odnowionym patio
W 30. rocznicę przyjazdu do Polski z Kazachstanu…
Stalowa Wola
W 30. rocznicę przyjazdu do Polski z Kazachstanu…
THERARIUM wkracza na scenę!
THERARIUM wkracza na scenę!
XVIII Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli
Stalowa Wola
XVIII Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu