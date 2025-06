Stalowa Wola

Tegoroczna edycja zapowiada się szczególnie interesująco. Wśród zaproszonych artystów znalazł się m.in. Krystian Ochman – tenor, zwycięzca programu "The Voice of Poland" i reprezentant Polski na Eurowizji. Artysta zaprezentuje utwory zarówno klasyczne, jak i współczesne.

Na scenie pojawią się również: multiinstrumentalista Georgij Agratina, znany organista i kompozytor Robert Grudzień (któremu towarzyszyć będzie aktor Jerzy Zelnik), a także Olivia Hausner – finalistka programu „Mam Talent”. W programie znajdzie się też „Cztery Pory Roku” Antonio Vivaldiego w wykonaniu flecistki Natalii Kozchushko-Maksimiv.

Nie zabraknie lokalnych akcentów – wystąpią m.in. chór „Lasowiacy” oraz Chór Kameralny Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. W repertuarze znajdzie się muzyka sakralna, ludowa, kameralna, a także utwory Fryderyka Chopina.

– Festiwal w Rozwadowie to nie tylko muzyka na najwyższym poziomie, ale też spotkanie tradycji z nowoczesnością. Chcemy, by był to czas wspólnego przeżywania piękna i duchowości, otwartego dla wszystkich – niezależnie od wieku czy muzycznych upodobań – podkreśla Robert Grudzień, dyrektor artystyczny wydarzenia.

Wśród artystów wystąpią również Rafał Ślusarczyk (trąbka), Maciej Banek (organy) i Maciej Miecznikowski, znany ze swojej wszechstronności wokalnej i scenicznej charyzmy.

XXXV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kulturalny kalendarz regionu, przyciągając melomanów z całej Polski. W barokowych murach klasztoru ponownie zabrzmią dźwięki łączące pokolenia i style.

Szczegółowy program festiwalu na plakacie poniżej.