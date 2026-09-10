XXVI Mistrzostwa Podkarpacia w Koszykówce – Stalowa Wola 2026

Dywizja A: Solvera Sokół Łańcut, Miasto Szkła Krosno, OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów.
Dywizja B: Stal Stalowa Wola, pempaVita Resovia II, AZS PANS Jarosław, Siarka Tarnobrzeg,
Terminarz
11 września (piątek)
15:00 - AZS Jarosław - Siarka Tarnobrzeg (15)
17:00 - oficjalne otwarcie turnieju
17.30 - Solvera Sokół Łańcut - Miasto Szkła Krosno
19:30 - Stal Stalowa Wola - pempaVita Resovia II Rzeszów
12 września (sobota)
10:00 - kursokonferencja Trenerów
12:30 - spotkanie Wydziału Gier i Dyscypliny z przedstawicielami klubów
16:00 - Solvera Sokół Łańcut - OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów
18:00 - mecz o 3 miejsce w Dywizji B
13 września (niedziela)
10:00 - mecz o 1 miejsce w Dywizji B
12:00 - Miasto Szkła Krosno - OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów
14:00 - zakończenie turnieju
Organizatorzy i partnerzy: Podkarpacki Związek Koszykówki, Województwo Podkarpackie, Miasto Stalowa Wola, ZKS Stal Stalowa Wola, ZPH Wodex, Konesso.pl, TripCoffee.pl oraz Drukarnia LitoPrint .
W ubiegłym roku mistrzostwa rozgrywano w Rzeszowie. W obu dywizjach triumfowali gospodarze. W Dywizji A pierwszy zespół Resovii pokonał w finale Sokół Łańcut 91:82, a w Dywizji B pempaVita Resovia II wygrała ze Stalą Stalowa Wola 77:68.
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