Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
5.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Zaklików Radomyśl nad Sanem Pysznica Bojanów 10 września 2026

XXVI Mistrzostwa Podkarpacia w Koszykówce – Stalowa Wola 2026

W najbliższy piątek, 11 września rozpoczną się w Stalowej Woli w hali SiR przy ul. Hutniczej XXVI edycja Mistrzostw Podkarpacia w koszykówce mężczyzn. Podobnie, jak w ubiegłym roku uczestniczące drużyny zostaną podzielone na dwie Dywizję. W pierwszej rywalizować będą zespoły występujące w I lidze, natomiast Dywizję B utworzą drugoligowcy. Pierwszego dnia odbędą się dwa mecze półfinałowe w Dywizji B oraz jeden mecz Dywizji A.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Dywizja A: Solvera Sokół Łańcut, Miasto Szkła Krosno, OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów.
Dywizja B: Stal Stalowa Wola, pempaVita Resovia II, AZS PANS Jarosław, Siarka Tarnobrzeg,

Terminarz
11 września (piątek)
15:00 - AZS Jarosław - Siarka Tarnobrzeg (15)
17:00 - oficjalne otwarcie turnieju
17.30 - Solvera Sokół Łańcut - Miasto Szkła Krosno
19:30 - Stal Stalowa Wola - pempaVita Resovia II Rzeszów

12 września (sobota)
10:00 - kursokonferencja Trenerów
12:30 - spotkanie Wydziału Gier i Dyscypliny z przedstawicielami klubów
16:00 - Solvera Sokół Łańcut - OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów
18:00 - mecz o 3 miejsce w Dywizji B

13 września (niedziela)
10:00 - mecz o 1 miejsce w Dywizji B
12:00 - Miasto Szkła Krosno - OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów
14:00 - zakończenie turnieju

Organizatorzy i partnerzy: Podkarpacki Związek Koszykówki, Województwo Podkarpackie, Miasto Stalowa Wola, ZKS Stal Stalowa Wola, ZPH Wodex, Konesso.pl, TripCoffee.pl oraz Drukarnia LitoPrint .

W ubiegłym roku mistrzostwa rozgrywano w Rzeszowie. W obu dywizjach triumfowali gospodarze. W Dywizji A pierwszy zespół Resovii pokonał w finale Sokół Łańcut 91:82, a w Dywizji B pempaVita Resovia II wygrała ze Stalą Stalowa Wola 77:68.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Stalowa Wola ma wicemistrza Polski! Krzysztof Faraś przeszedł do historii
Stalowa Wola
Stalowa Wola ma wicemistrza Polski! Krzysztof Faraś przeszedł do historii
Keita, Abramowicz i Nawrocki dołączyli do „Stalówki”
Stalowa Wola
Keita, Abramowicz i Nawrocki dołączyli do „Stalówki”
Tenis, emocje i pamięć. XXIV memoriał Bogdana Gajewskiego przeszedł do historii
Stalowa Wola
Tenis, emocje i pamięć. XXIV memoriał Bogdana Gajewskiego przeszedł do historii
Stal rozbiła bank w Krakowie - 15 medali i zwycięstwo w klasyfikacji medalowej i punktowej!
Stalowa Wola
Stal rozbiła bank w Krakowie - 15 medali i zwycięstwo w klasyfikacji medalowej i punktowej!
Tobiasz Zarzeczny zatrzymał wicemistrza Polski i odniósł czwarte zwycięstwo w Polskiej Lidze Boksu
Stalowa Wola
Tobiasz Zarzeczny zatrzymał wicemistrza Polski i odniósł czwarte zwycięstwo w Polskiej Lidze Boksu
Natan Baryła mistrzem Polski, a strażacy ze Stalowej Woli mistrzami Podkarpacia
Stalowa Wola
Natan Baryła mistrzem Polski, a strażacy ze Stalowej Woli mistrzami Podkarpacia
Mocne granie przed sezonem. Kadeci Stali zebrali cenne doświadczenie
Stalowa Wola
Mocne granie przed sezonem. Kadeci Stali zebrali cenne doświadczenie
Jeleń z hat-trickiem, Zawisza z punktem
Stalowa Wola
Jeleń z hat-trickiem, Zawisza z punktem
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu