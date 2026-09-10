10 września 2026

XXVI Mistrzostwa Podkarpacia w Koszykówce – Stalowa Wola 2026

W najbliższy piątek, 11 września rozpoczną się w Stalowej Woli w hali SiR przy ul. Hutniczej XXVI edycja Mistrzostw Podkarpacia w koszykówce mężczyzn. Podobnie, jak w ubiegłym roku uczestniczące drużyny zostaną podzielone na dwie Dywizję. W pierwszej rywalizować będą zespoły występujące w I lidze, natomiast Dywizję B utworzą drugoligowcy. Pierwszego dnia odbędą się dwa mecze półfinałowe w Dywizji B oraz jeden mecz Dywizji A.