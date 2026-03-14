XXV Śniadanie Biznesowe w Stalowej Woli - o zdrowiu, sporcie i biznesie

24 marca w Podkarpackim Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli odbędzie się XXV edycja Śniadania Biznesowego. Spotkanie tradycyjnie zgromadzi przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji oraz mieszkańców zainteresowanych rozwojem biznesu i aktywnym stylem życia. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 8.30 w sali konferencyjnej PCPN.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Program spotkania łączy tematykę zdrowia, sportu oraz inspiracji biznesowych. Po rejestracji uczestników i wspólnym śniadaniu zaplanowano serię wystąpień zaproszonych gości.

O godz. 9.00 wykład pt. „Miej serce jak dzwon” wygłosi lek. med. Marek Ujda, kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych. Podczas prelekcji opowie o znaczeniu aktywności fizycznej, dobrych nawyków i świadomych wyborów dla zdrowia serca oraz długiego życia.

Następnie, o godz. 9.30, Magdalena i Wojciech Pawłowscy z firmy PPH Cerkamed podzielą się historią swojej drogi do sukcesu w biznesie. Wystąpienie „Nasza droga do sukcesu w biznesie” pokaże, jak łączyć pasję z działalnością gospodarczą i jak przenosić wartości sportowe na grunt firmy oraz pracy z zespołem.

O godz. 10.00 rozpocznie się część poświęcona lokalnym inicjatywom sportowym. Pod hasłem „Żyj zdrowo i aktywnie – Dołącz do nas!” swoją ofertę zaprezentują stalowowolskie kluby i stowarzyszenia promujące aktywny styl życia. Wśród nich m.in.:
– Klub Podróżnika Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży AZYMUT,
– Stalowowolski Klub Biegacza,
– Klub Turystyki Kwalifikowanej KOMPAS,
– Stowarzyszenie Rowerzyści ze Stali,
– Stalowowolski Klub Morsów,
– PTTK „Łazik” Stalowa Wola,
- a także trener i nauczyciel WF Dariusz Bańka.

Organizatorzy zachęcają przedsiębiorców oraz osoby zainteresowane aktywnym stylem życia do udziału w wydarzeniu. To okazja nie tylko do zdobycia wiedzy i inspiracji, ale także do nawiązania nowych kontaktów i poznania lokalnych inicjatyw sportowych.

Potwierdzenie udziału należy przesłać do 17 marca 2026 r. na adres: promocja@stalowawola.pl lub telefonicznie pod numerem 15 643 35 81.

