XXIV memoriał Bogdana Gajewskiego - Stalowa Wola 2026

Zawody rozgrywane będą w siedmiu kategoriach: Open kobiet i mężczyzn, Open Amator, 40+, 50+,65+ oraz gra podwójna mężczyzn.

W ubiegłym roku w turnieju wzięło udział kilkudziesięciu tenisistów z całej Polski. W finale kategorii open mężczyzn Przemysław Sioda z MKT Stalowa Wola pokonał Huberta Paszkowskiego (Błonia Kraków) 7:6, 6:4.W pozostałych kategoriach triumfowali: Paweł Andrzejewski (Tarnów, 40+), Krzysztof Karwański (Czarni Rzeszów, 50+), Jan Papierz (Return Zamość, 65+), Grzegorz Matras (Limanowa, Open Amatour), Julia Lubomirska (Smecz Skarżysko-Kamienna, open kobiet), Marcin Gancarczyk/Tomasz Adamowicz (debel mężczyzn).