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Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Pysznica 2 września 2026

XXIV memoriał Bogdana Gajewskiego - Stalowa Wola 2026

W sobotę i niedzielę (5-6 września) na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli przy ul. Skoczyńskiego 3 i przy ul. Wyszyńskiego 1 odbędzie się 24. memoriał Bogdana Gajewskiego. Pula nagród wynosi 15 000 zł.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Zawody rozgrywane będą w siedmiu kategoriach: Open kobiet i mężczyzn, Open Amator, 40+, 50+,65+ oraz gra podwójna mężczyzn.

W ubiegłym roku w turnieju wzięło udział kilkudziesięciu tenisistów z całej Polski. W finale kategorii open mężczyzn Przemysław Sioda z MKT Stalowa Wola pokonał Huberta Paszkowskiego (Błonia Kraków) 7:6, 6:4.W pozostałych kategoriach triumfowali: Paweł Andrzejewski (Tarnów, 40+), Krzysztof Karwański (Czarni Rzeszów, 50+), Jan Papierz (Return Zamość, 65+), Grzegorz Matras (Limanowa, Open Amatour), Julia Lubomirska (Smecz Skarżysko-Kamienna, open kobiet), Marcin Gancarczyk/Tomasz Adamowicz (debel mężczyzn).

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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