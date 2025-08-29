XXIII memoriał Bogdana Gajewskiego - Stalowa Wola 2025

Zawody rozgrywane będą w siedmiu kategoriach: Open, Open Amator, 40+, 50+,65+ oraz gra podwójna mężczyzn. W ubiegłym roku w turnieju wzięło udział kilkudziesięciu tenisistów z całej Polski.W kategorii Open spotkali się zawodnicy MKT Stalowa Wola. Antoni Mierzwa pokonał Przemysława Siodę. Ta dwójka triumfowała w grze deblowej. Zwycięzcami pozostałych kategorii byli: Open Amator, Marcin Piegdoń z Brzozowa, Open Kobiet, Dominika Szczotka, 45+ Grzegorz Szczotka (obydwoje Czarni Rzeszów), 65+ Marek Gutjar z Malborka.