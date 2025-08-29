Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zielone Osiedle
0.0 / 5
Stalowa Wola 29 sierpnia 2025

XXIII memoriał Bogdana Gajewskiego - Stalowa Wola 2025

W sobotę i niedzielę (30-31 sierpnia) na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli przy ul. Skoczyńskiego 3 odbędzie się 23. memoriał Bogdana Gajewskiego. Pula nagród wynosi 13 000 zł.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zawody rozgrywane będą w siedmiu kategoriach: Open, Open Amator, 40+, 50+,65+ oraz gra podwójna mężczyzn. W ubiegłym roku w turnieju wzięło udział kilkudziesięciu tenisistów z całej Polski.W kategorii Open spotkali się zawodnicy MKT Stalowa Wola. Antoni Mierzwa pokonał Przemysława Siodę. Ta dwójka triumfowała w grze deblowej. Zwycięzcami pozostałych kategorii byli: Open Amator, Marcin Piegdoń z Brzozowa, Open Kobiet, Dominika Szczotka, 45+ Grzegorz Szczotka (obydwoje Czarni Rzeszów), 65+ Marek Gutjar z Malborka.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Stal wicemistrzem Polski! Do „złota” i „brązu” Leszek Kaczmarski dołożył „srebro”
Stalowa Wola
Stal wicemistrzem Polski! Do „złota” i „brązu” Leszek Kaczmarski dołożył „srebro”
Piłkarski rozkład jazdy podokręg Stalowa Wola
Stalowa Wola
Piłkarski rozkład jazdy podokręg Stalowa Wola
Cztery lata nie było Sokoła w Ropczycach…
Nisko
Cztery lata nie było Sokoła w Ropczycach…
LZS Zdziary uzupełniły zestaw par 1/8 Pucharu Polski na szczeblu podokręgu
Stalowa Wola
LZS Zdziary uzupełniły zestaw par 1/8 Pucharu Polski na szczeblu podokręgu
W niedzielę, 31 sierpnia VI memoriał Lucjana Treli
Stalowa Wola
W niedzielę, 31 sierpnia VI memoriał Lucjana Treli
Po 1000 zł dla zwycięzców biegów na 600 m
Stalowa Wola
Po 1000 zł dla zwycięzców biegów na 600 m
W finale Hanna Cieślak z MKT Stalowa Wola pokonała Martę Szeligę z MKT Stalowa Wola…
Stalowa Wola
W finale Hanna Cieślak z MKT Stalowa Wola pokonała Martę Szeligę z MKT Stalowa Wola…
Orzeł na górze, Lotnik na dole
Stalowa Wola
Orzeł na górze, Lotnik na dole
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu