Zawody rozgrywane będą w siedmiu kategoriach: Open, Open Amator, 40+, 50+,65+ oraz gra podwójna mężczyzn. W ubiegłym roku w turnieju wzięło udział kilkudziesięciu tenisistów z całej Polski.W kategorii Open spotkali się zawodnicy MKT Stalowa Wola. Antoni Mierzwa pokonał Przemysława Siodę. Ta dwójka triumfowała w grze deblowej. Zwycięzcami pozostałych kategorii byli: Open Amator, Marcin Piegdoń z Brzozowa, Open Kobiet, Dominika Szczotka, 45+ Grzegorz Szczotka (obydwoje Czarni Rzeszów), 65+ Marek Gutjar z Malborka.
Stalowa Wola 29 sierpnia 2025
XXIII memoriał Bogdana Gajewskiego - Stalowa Wola 2025
W sobotę i niedzielę (30-31 sierpnia) na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli przy ul. Skoczyńskiego 3 odbędzie się 23. memoriał Bogdana Gajewskiego. Pula nagród wynosi 13 000 zł.
