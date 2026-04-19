Stalowa Wola 19 kwietnia 2026

XXII Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli. Majówkowe spotkanie z twórczością Urszuli Kozioł

1 maja w Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół” odbędzie się XXII odsłona Krakowskiego Salonu Poezji w Stalowej Woli. Tym razem wydarzenie upłynie pod znakiem poezji Urszuli Kozioł - jednej z najważniejszych współczesnych polskich poetek, laureatki Literackiej Nagrody NIKE 2024 oraz wyróżnienia „Człowieka Słowa”.

Majówkowe spotkanie zatytułowane „Jaka dziwna to rzecz - wiersz...” będzie okazją do zanurzenia się w refleksyjny, pełen znaczeń świat literatury, która - jak podkreśla sama autorka - potrafi „kilkoma linijkami przeprowadzić nas na drugą stronę lustra”. Poezja Kozioł, zakorzeniona w codzienności, a jednocześnie przekraczająca jej granice, zaprasza do dialogu między „ja” a „ty”, do uważnego słuchania i odkrywania sensów ukrytych w słowie.

Interpretacje utworów poetki zaprezentują wybitni aktorzy - Maja Komorowska, ceniona pedagog i legenda polskiego teatru, oraz Modest Ruciński, związany ze Stalową Wolą artysta i Ambasador miasta. Oprawę muzyczną zapewni pianista Piotr Stopa, który wprowadzi publiczność w nastrój majówkowej refleksji.

Scenariusz wydarzenia przygotowała Maria Topczewska. Gospodarzami Salonu są Elżbieta Drobny, Marek Gruchota oraz Katarzyna Pawłowska.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12.00. Bilety w cenie 30 zł dostępne są online oraz w kasach Miejskiego Domu Kultury i RDK „Sokół” w dniu wydarzenia.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

