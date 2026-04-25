XVIII Stalowowolskie Dyktando „Gżegżółki” już 3 maja

Udział w konkursie to nie tylko sprawdzian znajomości ortografii, ale również - jak podkreślają organizatorzy - okazja do „zamanifestowania patriotyzmu i pielęgnowania języka ojczystego, symbolu łączącego pokolenia, będącego fundamentem naszej tożsamości narodowej”.

Tegoroczna edycja nawiązuje do hasła „Artystki ze stalową wolą”, a autorem tekstu dyktanda jest po raz pierwszy Maciej Makselon - językoznawca i redaktor literacki, znany również z podcastów poświęconych językowi polskiemu.

Jak zapowiadają organizatorzy, inspiracją dla tekstu może być także jego wcześniejsza działalność związana z tematyką feminatywów.

Dyktando odbędzie się 3 maja o godz. 11:00 w Auli Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Kwiatkowskiego 4. Rejestracja uczestników zaplanowana jest w godz. 10:00-10:50.

Po zakończeniu zmagań, o godz. 16:00 w Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół” odbędzie się spotkanie z Maciejem Makselonem pt. „Co się dzieje z polszczyzną”, poświęcone współczesnym zmianom w języku.

Bezpośrednio po wykładzie nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Dla najlepszych przewidziano nagrody pieniężne: 2000 zł za pierwsze miejsce, 1500 zł za drugie oraz 1000 zł za trzecie. Fundatorem nagród jest Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli.

Regulamin i szczegóły uczestnictwa dostępne są na stronie MDK.

Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników języka polskiego do udziału w wydarzeniu i sprawdzenia swoich umiejętności ortograficznych.