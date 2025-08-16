XVIII Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli

„Moja poezja to jest noc księżycowa” – wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego to motyw przewodni wrześniowego Krakowskiego Salonu Poezji.

- Poeta, satyryk, mistrz nastroju, autor zawadiackich wierszy i porywających obrazów kreślonych słowem. Jego twórczość to kalejdoskop lekkości i zadumy, humoru i melancholii, baśniowych wizji i pytań o miejsce człowieka we wszechświecie. Choć formalnie studiował na Uniwersytecie Warszawskim, prawdziwą alma mater okazały się dla niego tętniące życiem kawiarnie i literackie salony dwudziestolecia międzywojennego – miejsca, gdzie swoboda twórcza łączyła się z intensywną wymianą myśli. Spotkanie z dorobkiem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego to zaproszenie do niezwykłej podróży: od radosnych figlów słownych po refleksję, od wyrafinowanych pejzaży wyobraźni po gorzką świadomość ulotności chwili. Jego wiersze wciąż uczą, bawią i skłaniają do myślenia – niech staną się więc punktem wyjścia do rozmowy o magii poezji i pozwolą zatrzymać się w zachwycie nad pięknem języka. Anna Arno, autorka książki „Niebezpieczny poeta” powiedziała o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim, iż „bywał koniunkturalistą, potrafił schlebiać każdej władzy, ale także każdy rząd podgryźć. Na dnie tego wszystkiego jest szalenie trzeźwy i prawdziwy osąd rzeczywistości”, a „diagnoza Polski i Polaków zawarta w Zielonej Gęsi chyba jeszcze długo pozostanie aktualna” - zachęcają organizatorzy.

W trakcie niedzielnego spotkania uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać się z aktorami Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – Małgorzatą Pruchnik-Chołką i Michałem Chołką. O oprawę muzyczną zadba Piotr Cebula.

Gospodarze Salonu: Elżbieta Drobny, Katarzyna Pawłowska, Marek Gruchota, Sławomir Mączka.