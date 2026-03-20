XVII Zdarzenia Teatralne w Stalowej Woli

27 marca 2026 (piątek)

godz. 18:00

„Stara kobieta wysiaduje” wg Tadeusza Różewicza

Amatorski Teatr Dramatyczny im. Józefa Żmudy / MDK Stalowa Wola

reżyseria: Aneta Adamska-Szukała, Maciej Szukała

sala widowiskowa MDK

bilet: 15 zł

28 marca 2026 (sobota)

godz. 18:00

„Drugi głos” wg Karola Sidona

Teatr Okna / MDK Stalowa Wola

animacja: Grzegorz Prokop

sala kameralna MDK

bilet: 15 zł

godz. 19:00

„Czerwone sukienki”

autor tekstu: Paul Elliott

Teatr Parabuch / Warszawa

reżyseria: Ryszard Jakubisiak

sala widowiskowa MDK

bilet: 30 zł

29 marca 2026 (niedziela)

godz. 17:00

„A czemu nie – próba otwarta” wg Wojciecha Młynarskiego

Grupa teatralna CAS Stalowa Wola

animacja: Grzegorz Prokop

sala kameralna MDK

bilet: 15 zł

godz. 18:00

„Myszy i ludzie” wg Johna Steinbecka

Teatr Kąt / Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki

reżyseria: Paweł Sroka

sala widowiskowa MDK

bilet: 30 zł

„Stara kobieta wysiaduje” wg Tadeusza Różewicza

Amatorski Teatr Dramatyczny im. Józefa Żmudy / MDK Stalowa Wola

reżyseria: Aneta Adamska-Szukała, Maciej Szukała

adaptacja tekstu: Aneta Adamska-Szukała

Z okazji jubileuszu 80 lat istnienia Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy zespół sięga po dramat Tadeusza Różewicza „Stara kobieta wysiaduje”. Różewicz w swojej sztuce używa symbolu monstrualnego śmietnika do przedstawienia zniszczenia współczesnego świata przez konsumpcjonizm i powierzchowność. ATD akcję dramatu przenosi do teatralnej garderoby, gdzie sześć aktorek – bohaterek (nie jedna) – dyskutuje z młodym aktorem (może inspicjentem, może kelnerem?) o płodności, kobiecości, ekologii, wojnie, ale też sprawach błahych i trywialnych.

Trudno powiedzieć, czy zwielokrotniona postać Starej Kobiety jest mądrym, archetypowym przewodnikiem, łączącym w sobie wiedzę natury z gorzką ironią, próbującą ocalić resztki sensu, czy też zwykłą kobietą grymaszącą na brak czystości w restauracji. Tekst, mimo upływu lat, pozostaje zaskakująco aktualny, mówiąc o wyczerpaniu zasobów, zawirowaniach dziejowych, bezsensowności wojny i potrzebie powrotu do natury.

Świat w roku 2026 wciąż przypomina gigantyczne śmietnisko historii i kultury. Wypełniają go chaos, dystopia, zgiełk oraz tragikomiczne paradoksy życia codziennego. Dlatego spektakl prowokuje do rozmaitych odczytań i wielości interpretacji – nic nie jest w nim jednoznaczne. Świat przedstawiony można potraktować jako wytwór udręczonej, chorej psychiki bohaterki. Można też dostrzec w nim swoisty bilans upadku kultury.

Występują: Małgorzata Grudzień, Maria Łojek, Katarzyna Kłosowicz, Ewa Krukowska, Elżbieta Pikus, Anna Płecha, Maria Trzeciak, Lila Wojciak, Katarzyna Wołoszyn, Leszek Baran, Kamil Kawiński, Stanisław Tunia

„Drugi głos” wg Karola Sidona

Teatr Okna / MDK Stalowa Wola

animacja: Grzegorz Prokop

Spektakl powstał na podstawie opowiadania „Mamusia śpiewa drugim głosem” Karola Sidona. Spróbujemy na scenie powrócić do utraconego dzieciństwa i pogodzić przeszłość z przyszłością.

Występują: Monika Dec, Maria Żeleźna, Jakub Kozieł

„Czerwone sukienki”

autor tekstu: Paul Elliott

Teatr Parabuch / Warszawa

reżyseria: Ryszard Jakubisiak

Teatr Parabuch istnieje od ponad 30 lat. To zespół skupiający ludzi dorosłych różnych profesji – miłośników teatru. Ma w swoim dorobku kilkadziesiąt premier, głównie komedii, zgodnie z horacjańską dewizą Ridentem dicere verum (śmiejąc się, mówić prawdę). Zespół brał udział w wielu przeglądach teatrów amatorskich, niejednokrotnie odnosząc sukcesy, występował także za granicą.

Jeśli przez ostatnie trzydzieści lat życia największą przyjemnością czterech pań była cotygodniowa gra w karty, to śmierć jednej z nich może być katastrofą. Jednak nie dla Connie, Millie i Leny. Jedna z dam postanawia urządzić pożegnalny wieczór swojej przyjaciółce – Mary. Nawet śmierć nie musi oznaczać końca ich relacji. Po tym zwariowanym wieczorze nic już nie będzie takie jak wcześniej…

Występują: Iwona Drążkiewicz, Małgorzata Kamińska, Filip Lisowski, Marta Romanowska, Natalia Soszyńska

„A czemu nie – próba otwarta” wg Wojciecha Młynarskiego

Grupa teatralna CAS Stalowa Wola

animacja: Grzegorz Prokop

„Taka nasza polska miłość – Wiesz pan, dlaczego teatr ogólnie jest piękny? Bo teatr to jest płacz, kolego. Bo teatr to jest śmiech, kolego. O, to są te trzy elementy... Niejeden to się nami wzrusza, słów mu brak – rubaszny czerep, ale dusza, znany fakt. Nas też coś wtedy w dołku ściska, wilgnie wzrok – bracia rodacy, dajcie pyska, równać krok!”

Zapraszamy na spotkanie z twórczością Wojciecha Młynarskiego w interpretacji Grupy Teatralnej CAS.

Występują: Halina Czubak, Joanna Doroszewska, Elżbieta Pikus, Elżbieta Kuchno, Danuta Kazanecka, Teresa Makar, Teresa Ryszawa, Jolanta Revuelta

„Myszy i ludzie” wg Johna Steinbecka

Teatr Kąt / Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki

reżyseria: Paweł Sroka

John Steinbeck, pisząc powieść „Myszy i ludzie”, stworzył arcydzieło światowej literatury, wielokrotnie ekranizowane i adaptowane na scenę teatralną. Teatr Kąt w swojej realizacji odtwarza linearną fabułę powieści, przenosząc ją w przestrzeń sceniczną poprzez symbolikę czasu i miejsca.

Sceną dramatu jest prosta drewniana „klatka” – sześcian, w którym rozgrywają się relacje między bohaterami. Wyjście poza tę przestrzeń zwalnia aktora z emocji i czyni go obserwatorem. Wyjątkiem są trzy symboliczne postacie – Mojry – które w tle odmierzają linię życia, ingerując w akcję i zatrzymując na chwilę czas.

Scenariusz, początkowo przeznaczony dla trzech aktorów, ewoluował w rozbudowaną formę sceniczną.

Występują: Milena Plichta, Marzena Buniowska, Joanna Rey, Barbara Gembrowicz, Rafał Paśko, Robert Głowacz, Paweł Sroka

"A czemu nie – próba otwarta" wg Wojciecha Młynarskiego Grupa teatralna CAS Stalowa Wola

Myszy i ludzie wg Johna Steinbecka Teatr Kąt / Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki

"Drugi głos" wg Karola Sidona Teatr Okna / MDK Stalowa Wola