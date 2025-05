Tekst dyktanda:

Jubileusz według Al

Sztuczna półinteligencja o pokątnej proweniencji mełła jubileuszowe prawa miejskie dla Stalowej, by rozstrzygnąć dla urzędu, któraż to rocznica z rzędu. Żmudny proces /,/ /(/niekafkowski/)/, ruszył spoza granic Polski. AI, odrzut z Pentagonu, szpieg-Polonus /polonus/ wziął do domu, wprzód zdmuchnąwszy sprzed niszczarki mega dziwne minikartki.

Chytry huncwot, ów przechera /,/ wrzucił kod do komputera i zażądał metadanych /,/ bajt wie gdzie poupychanych. Stąd sprzężenie gdzieś w routerze i rzężenie, ciche wszakże jak brzęczenie pszczoły w chabrze. Nastrój zwarzył się poważnie. Płyną rzeczy nie dość ważne: prawnokarne, skrutacyjne, adiacenckie, superpilne albo ad Kalendas Graecas, ochlokracji patoprzekaz, półlegalne kserokopie, niechorwackie miasto Skopje, niepartnerskie miasto Siena, a Stalowej znowuż nie ma.

Gdy ta niby-urzędowa już przebrzmiała nowomowa, wyszło quasi-sprawozdanie jako kwestii rozwiązanie. Rzec by trzeba,

że Stalowa prawa ma od Rozwadowa, który wszedł był w jej granice, wywracając rzecz na nice. Jubileusz więc praw miasta niesłychanie się rozrasta.

To już nie osiemdziesięciolecie, lecz trzystutrzydziestopięciolecie.

Prace konkursowe oceniało 9-osobowe jury nauczycielek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli pod honorowym przewodnictwem autorki dyktanda – Anny Garbacz.

Laureatami XVII Stalowowolskiego Dyktanda „Gżegżółki” zostali:

I miejsce – Aleksander Koper z Tarnobrzega – kod C 15 – (nagroda: 2000 zł ufundowane przez Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli)

II miejsce – Michalina Rydzewska z Jastkowic – kod A 9 (nagroda: 1500 zł ufundowane przez Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli)

III miejsce – Jolanta Pastuch z Pysznicy – kod C 7 – (nagroda: 1000 zł ufundowane przez Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli)