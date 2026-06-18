XVII Królewski Jarmark Pysznica 2026. Dwa dni koncertów, atrakcji i dobrej zabawy

Organizatorzy przygotowali bogaty program pełen koncertów, wydarzeń sportowych, atrakcji dla dzieci oraz prezentacji lokalnych artystów. Na scenie wystąpią m.in. IRA, Wojciech Gąssowski, Power Play, Stylovi oraz FolkShow Justyna Lubas.

Sobota pod znakiem muzyki

Pierwszy dzień jarmarku rozpocznie się o godz. 13.00 Rodzinnym Rajdem Rowerowym. W programie znalazł się również Turniej Sołectw oraz prezentacje artystów z Domu Kultury w Pysznicy.

Wieczorem sceną zawładnie muzyka. O godz. 19.30 wystąpi zespół Stylovi, a dwie godziny później publiczność rozgrzeje grupa Power Play. Sobotnie świętowanie zakończy taneczna zabawa z DJ-em Disco Duck.

Niedziela pełna atrakcji

Niedzielne wydarzenia rozpoczną się już o godz. 12.30 konkursem kulinarnym „Pyszne smaki lasowiackiej ziemi”. Odbędzie się także turniej szachowy o Puchar Dyrektora Domu Kultury w Pysznicy oraz liczne występy lokalnych zespołów, wokalistów i grup tanecznych.

Oficjalne otwarcie XVII Królewskiego Jarmarku zaplanowano na godz. 15.

Jedną z gwiazd niedzielnego programu będzie Wojciech Gąssowski, który wystąpi o godz. 17. Następnie publiczność będzie mogła bawić się podczas koncertu FolkShow Justyny Lubas.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie koncert legendarnego zespołu IRA, zaplanowany na godz. 21. To właśnie ten występ ma przyciągnąć do Pysznicy fanów rockowego grania z całego regionu.

Nie tylko koncerty

Podczas jarmarku nie zabraknie również atrakcji towarzyszących. Organizatorzy przygotowali warsztaty kulinarne z udziałem kucharza Jerzego Nogala, gastronomię, kiermasz książek Gminnej Biblioteki Publicznej, wystawę prac lokalnych artystów oraz program animacyjny dla dzieci.