XVII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Do 30 listopada można przesyłać prace w ramach XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość” im. prof. Jerzego Wilkina. Celem wydarzenia jest promocja polskiego rolnictwa, popularyzacja tematyki związanej z obszarami wiejskimi, a także dziedzictwa kulturowego polskiej wsi i poszerzenie publicznej debaty na jej temat.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Organizatorzy konkursu - Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Wydawnictwo Naukowe Scholar oraz Polska Wieś - rolnictwo i rozwój - zapraszają do udziału wszystkich, którym bliska jest tematyka wsi, rolnictwa i lokalnych tradycji.

Laureat konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych oraz możliwość wydania nagrodzonej pracy w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Polski Komitet ds. UNESCO, co podkreśla rangę i znaczenie konkursu w promocji dziedzictwa polskiej wsi w kraju i na świecie.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela: Jakub Zieliński, tel. 695 116 110, e-mail: j.zielinski@fdpa.biz.pl.

