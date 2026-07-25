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Stalowa Wola 25 lipca 2026

XV Rajd Honoru w Stalowej Woli

Stalowa Wola po raz piętnasty będzie gospodarzem Rajdu Honoru, organizowanego z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia, na Rynku w Rozwadowie i połączy patriotyczne obchody z tradycyjnym przejazdem rowerowym ulicami miasta

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15.30, kiedy uczestnicy rajdu będą mogli odebrać pamiątkowe koszulki. Organizatorzy przypominają, że koszulki przeznaczone są dla osób biorących udział w przejeździe i posiadających własny rower. Ich liczba jest ograniczona.

O 16.50 zaplanowano krótkie przypomnienie historii Powstania Warszawskiego i jego przebiegu. Następnie, o 17.00, w całym mieście zabrzmią syreny alarmowe oraz syrena ręczna, upamiętniające Godzinę „W”.

Minutę później, o 17.01, uczestnicy wspólnie odśpiewają hymn państwowy. Odbędzie się również Apel Pamięci oraz salwa honorowa.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie XV Rajd Honoru, który wystartuje o 17.15 z Rynku w Rozwadowie. Trasa przejazdu poprowadzi ulicami: Rozwadowską, Aleją Jana Pawła II, ul. 11 Listopada, Okulickiego, Popiełuszki, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Poniatowskiego, KEN, Aleją Jana Pawła II i ponownie Rozwadowską, kończąc się na rynku w Rozwadowie.

Zakończenie rajdu oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników zaplanowano na godzinę 18.15.

Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniu i przyjazdu na miejsce rowerem. Rajd Honoru od lat jest nie tylko formą uczczenia bohaterów Powstania Warszawskiego, ale także okazją do wspólnego, aktywnego przeżywania ważnych wydarzeń z historii Polski.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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