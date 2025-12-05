Miesięcznik
Fot. UGiM Nisko
Nisko 5 grudnia 2025

XV Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie Przedszkolaków w Nisku

W środę, 26 listopada, w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbył się XV Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie Przedszkolaków pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Organizatorem wydarzenia było tradycyjnie Przedszkole nr 1 w Nisku, a opiekunowie dzieci podkreślali, jak istotne jest kształtowanie zdrowych nawyków już od najmłodszych lat.

Celem przeglądu było promowanie prawidłowych postaw wobec zdrowia, zachęcanie dzieci do zdrowego stylu życia oraz rozwijanie uzdolnień muzycznych. W wydarzeniu wzięło udział kilkanaście przedszkoli z powiatów niżańskiego i stalowowolskiego. Każda placówka przygotowała piosenkę o tematyce zdrowotnej, wypełniając salę muzyką, kolorami i pozytywną energią.

W tegorocznym przeglądzie uczestniczyli m.in. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko dr Konrad Krzyżak oraz I Zastępca Burmistrza Katarzyna Ożóg-Bąk. Na zakończenie przeglądu włodarze Niska wręczyli każdemu zespołowi dyplomy i upominki, mające zachęcić dzieci do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

