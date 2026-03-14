XIX wiek w centrum uwagi podczas wykładu historycznego

Wykład „Wiek nie tylko pary” poprowadzą Marcin Folta i Tomasz Żbik. Podczas spotkania uczestnicy poznają zarówno przemiany technologiczne związane z rewolucją przemysłową, jak i odkrycia naukowe tego okresu. W programie nie zabraknie także omówienia nurtu romantyzmu, który obok industrialnego pragmatyzmu kształtował wyobraźnię i duchowe życie epoki.

- XIX wiek to czas, w którym obok fabryk i wynalazków rozkwitały idee wolności, indywidualizmu i narodowej tożsamości, a sztuka i literatura odgrywały istotną rolę w kształtowaniu świadomości społecznej - podkreślają organizatorzy.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji przy ul. T. Kościuszki 1 w Nisku. Wstęp na wykład jest bezpłatny.

Cykl „Powrót do przeszłości - historia świata w obrazach” to okazja, by przyjrzeć się historii nie tylko przez pryzmat wydarzeń i technologii, ale również idei, sztuki i kultury, które ukształtowały współczesny świat.