XIX Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnościami

20 maja na scenie zaprezentowano trzy główne bloki artystyczne: małe formy teatralne, poezję recytowaną oraz część muzyczną. Każdy z nich pokazał inne środki wyrazu - od scenek teatralnych i krótkich inscenizacji, przez interpretacje poetyckie, aż po występy wokalne i muzyczne.

Małe formy teatralne pozwoliły uczestnikom zaprezentować się w krótkich, często emocjonalnych lub humorystycznych scenkach. W części poetyckiej recytatorzy przedstawiali różnorodne teksty, kładąc nacisk na interpretację i emocje. Z kolei blok muzyczny wprowadził bardziej dynamiczny charakter wydarzenia i spotkał się z żywą reakcją publiczności.

Organizatorem przeglądu był Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Szansa". Wydarzenie ma charakter cykliczny i od lat stanowi przestrzeń do prezentacji twórczości oraz integracji uczestników z różnych ośrodków.

Przegląd odbył się przy udziale publiczności, która aktywnie reagowała na występy i wspierała artystów brawami. Atmosfera wydarzenia była otwarta i sprzyjała prezentacjom scenicznym w Stalowa Wola.