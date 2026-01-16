XIX Konkurs Chopinowski – kronika emocji. Spotkanie autorskie i recital w MDK

Gośćmi specjalnymi spotkania będą Janusz Niżyński oraz Jacek Kawa. Autorzy zaprezentują swój wspólny, unikatowy album „XIX Konkurs Chopinowski. Piórem i Ołówkiem”, będący artystyczną kroniką konkursu – zapisem emocji, napięć i ulotnych chwil, które towarzyszyły pianistom, jurorom i publiczności.

Janusz Niżyński – ceniony felietonista i autor publikacji o tematyce chopinowskiej – spojrzał na konkurs z perspektywy uważnego obserwatora i komentatora. Jacek Kawa, znany grafik i satyryk, dopełnił tę narrację sugestywnymi szkicami, tworząc wizualne impresje czasu konkursu. Podczas spotkania artyści opowiedzą o kulisach powstawania książki, inspiracjach i wyzwaniach związanych z dokumentowaniem tak wyjątkowego wydarzenia.

Muzycznym zwieńczeniem wieczoru będzie recital fortepianowy Piotr Pawlak – jednego z najciekawszych interpretatorów twórczości Chopina młodego pokolenia. Pianista jest laureatem wielu prestiżowych konkursów krajowych i zagranicznych, a także zdobywcą nagrody specjalnej ufundowanej przez komitet społeczny kilkudziesięciotysięcznej grupy facebookowej „XIX Konkurs Chopinowski (2025) i muzyka Chopina”.

Wydarzenie będzie nie tylko promocją wyjątkowego wydawnictwa, ale przede wszystkim świętem muzyki, pasji i artystycznego dialogu. To propozycja zarówno dla melomanów, jak i wszystkich tych, którzy chcą zajrzeć za kulisy jednego z najważniejszych konkursów pianistycznych świata.

PIÓREM I OŁÓWKIEM PRZY FORTEPIANIE

Spotkanie autorskie i promocja książki

„XIX Konkurs Chopinowski. Piórem i Ołówkiem. Felietony i impresje w szkicach czasu Konkursu”

Recital fortepianowy: Piotr Pawlak

Kiedy: 20 stycznia 2026 r. (wtorek), godz. 18.00

Gdzie: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, sala widowiskowa

Wstęp: wolny

Redakcja Sztafety serdecznie zaprasza.