Stalowa Wola 16 stycznia 2026

XIX Konkurs Chopinowski – kronika emocji. Spotkanie autorskie i recital w MDK

Literatura, rysunek i muzyka najwyższej próby spotkają się 20 stycznia 2026 roku w Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Tego wieczoru publiczność będzie miała okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu inspirowanym XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina – jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych na świecie.

Elżbieta Mierzwa-Laba

Gośćmi specjalnymi spotkania będą Janusz Niżyński oraz Jacek Kawa. Autorzy zaprezentują swój wspólny, unikatowy album „XIX Konkurs Chopinowski. Piórem i Ołówkiem”, będący artystyczną kroniką konkursu – zapisem emocji, napięć i ulotnych chwil, które towarzyszyły pianistom, jurorom i publiczności.

Janusz Niżyński – ceniony felietonista i autor publikacji o tematyce chopinowskiej – spojrzał na konkurs z perspektywy uważnego obserwatora i komentatora. Jacek Kawa, znany grafik i satyryk, dopełnił tę narrację sugestywnymi szkicami, tworząc wizualne impresje czasu konkursu. Podczas spotkania artyści opowiedzą o kulisach powstawania książki, inspiracjach i wyzwaniach związanych z dokumentowaniem tak wyjątkowego wydarzenia.

Muzycznym zwieńczeniem wieczoru będzie recital fortepianowy Piotr Pawlak – jednego z najciekawszych interpretatorów twórczości Chopina młodego pokolenia. Pianista jest laureatem wielu prestiżowych konkursów krajowych i zagranicznych, a także zdobywcą nagrody specjalnej ufundowanej przez komitet społeczny kilkudziesięciotysięcznej grupy facebookowej „XIX Konkurs Chopinowski (2025) i muzyka Chopina”.

Wydarzenie będzie nie tylko promocją wyjątkowego wydawnictwa, ale przede wszystkim świętem muzyki, pasji i artystycznego dialogu. To propozycja zarówno dla melomanów, jak i wszystkich tych, którzy chcą zajrzeć za kulisy jednego z najważniejszych konkursów pianistycznych świata.

PIÓREM I OŁÓWKIEM PRZY FORTEPIANIE
Spotkanie autorskie i promocja książki
„XIX Konkurs Chopinowski. Piórem i Ołówkiem. Felietony i impresje w szkicach czasu Konkursu”

Recital fortepianowy: Piotr Pawlak

Kiedy: 20 stycznia 2026 r. (wtorek), godz. 18.00
Gdzie: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, sala widowiskowa
Wstęp: wolny

Redakcja Sztafety serdecznie zaprasza.

Elżbieta Mierzwa-Laba

