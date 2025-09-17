Miesięcznik
Stalowa Wola 17 września 2025

X Stalowowolski Dzień Przedszkolaka – wspólne święto najmłodszych

20 września w całej Polsce obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione przez Sejm RP w 2013 roku, aby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej i radosnego, aktywnego dzieciństwa. W wielu miastach uroczystości odbywają się w dniach poprzedzających tę datę – tak będzie również w Stalowej Woli.

Już w najbliższy piątek, 19 września 2025 roku, najmłodsi mieszkańcy naszego miasta będą miały swoje wielkie święto – X Stalowowolski Dzień Przedszkolaka. Obchody potrwają od godziny 14:00 do 17:00 na Centralnym Placu Zabaw przy Spółdzielczym Domu Kultury.

Organizatorem wydarzenia jest Niepubliczne Przedszkole Chatka Misia, które już po raz dziesiąty zaprasza dzieci i rodziców do wspólnej zabawy.

Barwny przemarsz i hymn przedszkolaka

Uroczystość rozpocznie się około godziny 13:50 pod Miejską Biblioteką Publiczną. To właśnie stąd w kolorowym korowodzie przedszkolaki przejdą na Plac Centralny przy SDK. Na scenie wspólnie odśpiewany zostanie Hymn Przedszkolaka, a następnie w niebo polecą setki balonów z helem – symbol radości i dziecięcej beztroski.

Występy i pokazy taneczne

Na scenie zaprezentują się najstarsze grupy przedszkolne, które przygotowały krótkie występy artystyczne. Następnie dzieci i publiczność będą mogły podziwiać pokazy przygotowane przez stalowowolskie szkoły tańca:

  • Studio Ruchu Kordaszewscy,

  • Zumba – Monika Marszałek i Adam Cichoń,

  • Szkoła Tańca Just Dance.

Co ważne – najmłodsi będą mogli aktywnie włączyć się w taneczne animacje.

Moc atrakcji dla dzieci

Po części artystycznej na uczestników czekać będą liczne atrakcje: wata cukrowa, popcorn, zupa dyniowa, dmuchaniec, malowanie buziek, malowanie na streczu i wiele innych niespodzianek. Dodatkowo instytucje prowadzące zajęcia dodatkowe dla dzieci zaprezentują swoją ofertę.

Jubileusz i pytanie bez odpowiedzi

Choć wydarzenie organizowane jest już po raz dziesiąty, w tym roku – jak dowiedzieliśmy się od organizatorów – żadne ze stalowowolskich przedszkoli publicznych ani niepublicznych nie przyjęło zaproszenia do wspólnej zabawy. Być może powodem są własne plany związane ze świętowaniem tego dnia… Szkoda jednak, że na tak wyjątkowym jubileuszu zabraknie szerszej reprezentacji przedszkolnej społeczności miasta.

Tym bardziej, że idea Dnia Przedszkolaka od początku miała łączyć, a nie dzielić – budować mosty pomiędzy placówkami, a jednocześnie dawać dzieciom poczucie wspólnoty. Dziesięciolecie obchodów w Stalowej Woli mogło być piękną okazją do podsumowania dotychczasowych edycji, wspólnej radości i pokazania, jak ważnym etapem w życiu małego człowieka jest edukacja przedszkolna.

Organizatorzy podkreślają jednak, że zaproszeni są wszyscy przedszkolacy wraz z opiekunami, którzy będą chcieli wziąć udział w święcie. – Każde dziecko, które pojawi się tego dnia na placu, jest naszym gościem. To święto dla wszystkich – zaznaczają przedstawiciele Chatki Misia.

Święto wszystkich przedszkolaków

Mimo pewnych braków w reprezentacji, organizatorzy podkreślają, że Dzień Przedszkolaka to przede wszystkim święto wszystkich dzieci, a głównym celem wydarzenia jest integracja i wspólna radość. – Chcemy, aby najmłodsi mieli okazję poczuć, że ten dzień należy właśnie do nich – dodają.

