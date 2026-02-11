X Jubileuszowa Olimpiada Zimowa Przedszkolaków

W olimpiadzie uczestniczyło 10 przedszkoli. Każdą drużynę tworzyło 10 zawodników w wieku 5–6 lat. Dzieci rywalizowały w 10 konkurencjach nawiązujących do zimowych dyscyplin sportu.

- To dla nas wyjątkowa olimpiada, ponieważ trwają Igrzyska Olimpijskie, więc będziemy do nich mocno nawiązywać, trzymając kciuki za naszych polskich reprezentantów w Mediolanie. Dziesięć drużyn weźmie udział w różnych sportowych konkurencjach. Liczymy na świetną zabawę. Puchary będą dla trzech najlepszych drużyn, dodatkowo będzie też puchar dla przedszkola najlepiej kibicującego. Każdy przedszkolak otrzyma również medal. Puchary i nagrody ufundował prezydent Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego. W organizacji zawodów wspomagają nas jak co roku chłopcy z PKS San Stalowa Wola - mówiła Marta Stefaniak, dyrektor Przedszkola Niepublicznego Chatka Misia w Stalowej Woli.

Program zawodów obejmował 10 zimowych konkurencji ruchowych. Dzieci toczyły „śnieżne kule”, przeskakiwały z kry na krę, rzucały „śnieżkami”, brały udział w zabawie w curling czy przenosiły symboliczny ogień olimpijski.

- W olimpiadzie startuje 10 przedszkoli, a każda drużyna liczy po 10 zawodników w wieku 5–6 lat. Przygotowaliśmy konkurencje w zimowym klimacie, dostosowane do możliwości dzieci. Na uczestników czeka także zdrowa stacja, czyli przerwa na wodę i owoce - mówiła Agnieszka Żuchowska z Przedszkola Niepublicznego Chatka Misia.

Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia była przede wszystkim aktywność ruchowa i wspólna zabawa.