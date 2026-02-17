Wzmocnienie taboru. Nowe radiowozy już na służbie

Dwa nowe oznakowane auta - Kia Sportage oraz Toyota Corolla - trafiły do funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego. Będą wykorzystywane przede wszystkim podczas kontroli drogowych oraz działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na trasach powiatu stalowowolskiego. Kolejna Kia Sportage zasiliła Posterunek Policji w Radomyślu nad Sanem.

Pozostałe pięć pojazdów rozdysponowano pomiędzy inne komórki stalowowolskiej jednostki. Dwa samochody otrzymał Wydział Prewencji, jeden Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, a dwa kolejne Wydział Kryminalny. Nowy sprzęt ma usprawnić codzienną pracę policjantów - zwiększyć ich mobilność, skrócić czas dojazdu na interwencje oraz poprawić komfort i bezpieczeństwo służby.

Zakup był możliwy dzięki współfinansowaniu z kilku źródeł. Największą część środków - 1,3 mln zł - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Wsparcie zapewnił również Powiat Stalowowolski (70 tys. zł), gmina Stalowa Wola (100 tys. zł) oraz wszystkie gminy powiatu, które łącznie dołożyły 150 tys. zł.