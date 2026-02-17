Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Adamietz
Fot. KPP Stalowa Wola
0.0 / 5
Stalowa Wola Radomyśl nad Sanem 17 lutego 2026

Wzmocnienie taboru. Nowe radiowozy już na służbie

Flota Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli powiększyła się o osiem nowych samochodów służbowych. Wśród nich znalazły się trzy radiowozy oznakowane, które już w najbliższych dniach rozpoczną regularne patrole na terenie powiatu.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dwa nowe oznakowane auta - Kia Sportage oraz Toyota Corolla - trafiły do funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego. Będą wykorzystywane przede wszystkim podczas kontroli drogowych oraz działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na trasach powiatu stalowowolskiego. Kolejna Kia Sportage zasiliła Posterunek Policji w Radomyślu nad Sanem.

Pozostałe pięć pojazdów rozdysponowano pomiędzy inne komórki stalowowolskiej jednostki. Dwa samochody otrzymał Wydział Prewencji, jeden Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, a dwa kolejne Wydział Kryminalny. Nowy sprzęt ma usprawnić codzienną pracę policjantów - zwiększyć ich mobilność, skrócić czas dojazdu na interwencje oraz poprawić komfort i bezpieczeństwo służby.

Zakup był możliwy dzięki współfinansowaniu z kilku źródeł. Największą część środków - 1,3 mln zł - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Wsparcie zapewnił również Powiat Stalowowolski (70 tys. zł), gmina Stalowa Wola (100 tys. zł) oraz wszystkie gminy powiatu, które łącznie dołożyły 150 tys. zł.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Premiera książki o mennictwie dominialnym w Rozwadowie
Stalowa Wola
Premiera książki o mennictwie dominialnym w Rozwadowie
Nowy patron w Stalowej Woli. Rondo im. Korpusu Zachodniego
Stalowa Wola
Nowy patron w Stalowej Woli. Rondo im. Korpusu Zachodniego
Bezpłatne konsultacje dla rodziców młodzieży w trudnej sytuacji
Stalowa Wola
Bezpłatne konsultacje dla rodziców młodzieży w trudnej sytuacji
W tej sprawie trzeba więcej namysłu
Stalowa Wola
W tej sprawie trzeba więcej namysłu
Już w najbliższą sobotę kongres PiS w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Już w najbliższą sobotę kongres PiS w Stalowej Woli
Nowy ołtarz w bazylice
Stalowa Wola
Nowy ołtarz w bazylice
42-latek w areszcie za zuchwałą kradzież
Stalowa Wola
42-latek w areszcie za zuchwałą kradzież
Milena Basińska wicemistrzynią Polski w biegu na 200 m
Stalowa Wola
Milena Basińska wicemistrzynią Polski w biegu na 200 m
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu