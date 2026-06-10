Wystawa „Podkarpacka Ikonosfera” 2025 w Muzeum COP

Konkurs „Podkarpacka Ikonosfera” organizowany jest od 2022 roku przez Województwo Podkarpackie, a jego koordynatorem jest Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja fotografii inspirowanej krajobrazem kulturowym regionu, promocja województwa poprzez działania artystyczne oraz edukacja w obszarze fotografii.

Każda edycja konkursu opiera się na temacie przewodnim. W 2025 roku brzmiał on „Ku nowoczesności” i nawiązywał do procesów modernizacyjnych zachodzących w regionie od początku XXI wieku. Organizatorzy zachęcali uczestników do refleksji nad przemianami Podkarpacia oraz kierunkami jego dalszego rozwoju.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęły 173 fotografie nadesłane przez 34 autorów. Jury w składzie: prof. Izabela Łapińska, Katarzyna Piechowicz, Piotr Piech oraz Mateusz Werner, zarekomendowało przyznanie nagród i wyróżnień. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał nagrodę główną w wysokości 6000 zł Damianowi Pękalskiemu. Trzy wyróżnienia po 3000 zł otrzymali: Joanna Feil, Iwona Pityńska-Iskra oraz Krzysztof Ślęzak.

Oprócz nagrodzonych prac jury zdecydowało również o uhonorowaniu kolejnych dziewięciorga autorów poprzez prezentację ich fotografii na wystawie pokonkursowej.

Pierwsza prezentacja ekspozycji odbyła się w styczniu 2026 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Następnie wystawa była pokazywana w kolejnych miejscach w regionie, m.in. w Galerii Miejskiej w Strzyżowie.

Obecnie ekspozycja trafia do Stalowej Woli. W Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego będzie ją można oglądać do 24 lipca 2026 roku.