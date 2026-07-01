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wsa
2.3 / 5
1 lipca 2026

Wystaw miskę z wodą - to prosty gest, który może uratować zwierzęta

Wysokie temperatury są trudne nie tylko dla ludzi. Podczas upałów cierpią również zwierzęta - zarówno domowe, jak i dzikie. Wystarczy jednak niewielki gest, aby im pomóc.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Przed domem, blokiem, sklepem czy firmą warto wystawić miskę z czystą wodą. Skorzystają z niej nie tylko psy i koty, ale także ptaki, które w gorące dni mają problem ze znalezieniem miejsca, gdzie mogą się napić. Do wody chętnie przylatują również pszczoły, trzmiele i inne owady zapylające.

Ważne, aby wodę wymieniać codziennie i ustawić miskę w zacienionym miejscu. Dobrze, jeśli będzie płytka - wtedy bezpiecznie skorzystają z niej także mniejsze zwierzęta i owady. Można wrzucić do niej kilka kamyków, które pozwolą pszczołom czy osom napić się bez ryzyka utonięcia.

Pamiętajmy również o własnych zwierzętach. Psy i koty powinny mieć stały dostęp do świeżej wody i możliwość schronienia się przed słońcem. Nigdy nie zostawiajmy ich w zaparkowanym samochodzie - nawet na kilka minut. Temperatura we wnętrzu auta bardzo szybko osiąga poziom zagrażający życiu.

Czasem wystarczy jedna miska z wodą, by pomóc wielu zwierzętom przetrwać najgorętsze dni lata. To niewielki wysiłek, który naprawdę ma znaczenie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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