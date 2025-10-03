Wystartował Rajd Baja Carpathia Stalowa Wola 2025

Rajd Baja Carpathia wrócił do Stalowej Woli po 8 latach. Dzisiaj (sobota, 4 października) uczestnicy rajdu zmierzą się dwukrotnie z 77 kilometrowym odcinkiem na poligonie w Nowej Dębie. A w niedzielę walczyć będą w Nowej Dębie ( 3 OS) i w Gościeradowie - na torze Adrenalina Moto Park (4 i 5 OS).

Meta i ceremonia nagradzania najlepszych zawodników na parkingu galerii VIVO w Stalowej Woli w niedzielę, 5 października od godz. 16. Organizatorem rajdu jest Automobilklub Doliny Sanu w Stalowej Woli.