W Rudniku nad Sanem cztery bramki w meczu z Jutrzenką Kopki zdobył Łukasz Kluk. Gospodarze wygrali 8:1. W Gliniance „czteropak” zanotował Piotr Porcja - Orzeł pokonał Czarnych II Lipa 8:1.Do zakończenia sezonu pozostała już tylko jedna kolejka. Herosi Krzaki-Słomiana pokonali w niedzielę w domu Lotnika Turbia, który był… gospodarzem tego spotkania 6:0 (Lokaj 21, 50, 55) Ziarno (62), Pieróg (71), Martula (76), ale to zwycięstwo już się im nie przyda... To San Stalowa Wola jest w komfortowej sytuacji i bliżej wicemistrzostwa i awansu. W ostatniej serii spotkań, do Rozwadowa przyjedzie Sanna Zaklików, która wygrała ostatnio z Polonią Przędzel 5:0, a do Krzaków Rotunda Krzeszów.
Stalowa Wola Rudnik nad Sanem Zaklików Ulanów Bojanów Krzeszów Harasiuki 8 czerwca 2026
Wysokie zwycięstwa Orłów. Lotnik strącony w Krzakach. Walkowery dla Sanu i Rotundy
32 bramki padło w 5 spotkaniach grupy II klasy B. Z czego po osiem zdobyli piłkarze Orła Rudnik nad Sanem i Orła Glinianka. Dwa mecze nie odbyły się. WKS Kurzyna poinformował, że nie zorganizuje meczu z Sanem Stalowa Wola, a z kolei Huragana nie zebrał skompletował składu i do Krzeszowa nie pojechał. Komisja Gier i Dyscypliny podokręgu Stalowa Wola podejmie „na dniach” decyzję odnośnie przyznania walkowerów, ale innego chyba wyjścia nie będzie miała.
Oceń artykuł:
Aktualna ocena: 5.0
Udostępnij artykuł:
Przeczytaj też
Oceń artykuł:
Aktualna ocena: 5.0
Dodaj komentarz
Udostępnij artykuł:
Przeczytaj też
REKLAMA
Komentarze