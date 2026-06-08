Wysokie zwycięstwa Orłów. Lotnik strącony w Krzakach. Walkowery dla Sanu i Rotundy

W Rudniku nad Sanem cztery bramki w meczu z Jutrzenką Kopki zdobył Łukasz Kluk. Gospodarze wygrali 8:1. W Gliniance „czteropak” zanotował Piotr Porcja - Orzeł pokonał Czarnych II Lipa 8:1.Do zakończenia sezonu pozostała już tylko jedna kolejka. Herosi Krzaki-Słomiana pokonali w niedzielę w domu Lotnika Turbia, który był… gospodarzem tego spotkania 6:0 (Lokaj 21, 50, 55) Ziarno (62), Pieróg (71), Martula (76), ale to zwycięstwo już się im nie przyda... To San Stalowa Wola jest w komfortowej sytuacji i bliżej wicemistrzostwa i awansu. W ostatniej serii spotkań, do Rozwadowa przyjedzie Sanna Zaklików, która wygrała ostatnio z Polonią Przędzel 5:0, a do Krzaków Rotunda Krzeszów.