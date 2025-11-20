Wysokie zwycięstwa juniorek, juniorów i młodzików Stali Stalowa Wola

W drugiej kolejce drużyna trenerów: Bogdana Pamuły i Jacka Wojtanowicza spotka się na wyjeździe z Bogdanką AZS UMCS Lublin, a więc z rywalem, którego akcje stoją znacznie wyżej od zespołu z Błażowej.

„Stalówki” przekroczyły barierę 100 zdobytych punktów i także ich koledzy klubowi urządzali sobie w miniony weekend festiwale strzeleckie, juniorzy w Mielcu, a młodzicy w Stalowej Woli. W pięciu meczach drużyna trenera Jacka Wojtanowicza zdobyła 600 punktów!

Kobiety

U-17

STAL - SPZ WJM BŁAŻOWA 121:13 (29:1, 25:7, 34:0, 33:5)

STAL: Urban 29, Górak 16, Sokal 15, P.Kurzelewska 15, Cebula 12, G.Góra, Małek 9, Kotwica 6, Krokos 2, J.Góra 2, Duszka 2.

Dla SPZ najwięcej Pociask 6.

U-15

STAL - AZS UMCS II LUBLIN 92:30 (22:4, 24:13, 29:2, 11:11)

STAL: Sokal 36 (1x3), Sioda 22, Pietroniec 11, Gierłach 8, Śnios 6, Paruch 4, Byra 3, O.Kurzelewska 2, Drztymała, Jarosz, Duda, Dębiak.

Dla AZS najwięcej Ostrowska 7 i Słowikowska 5.

Mężczyźni

U-17

MKS MIELEC - STAL 67:111 (15:27, 16:33, 11:32, 10:30)

STAL: Błyskal 30 (1x3), P.Skuciński 23 (1x3), B.Malecki 23 (1x3), Malynovskyi 22, K.Kedra 6, Frankiewicz 2, Skiba 2, Domański 2, Zawisza 1, Procnal.

Dla MKS najwięcej: Basztura 25 (1x3), Cieślaq 13 (3x3).

CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI - NIEDŹWIADKI PRZEMYŚL 59:55 (15:15, 15:15, 13:9, 19:16)

KK: Wilk 15 (1x3), Pomarenko 12, Wyka 9 (1x3), Otto 8, Siudzik 7 (1x3), Szeliga 5, Wilczak 3, T.Faraś, Pachla, Owanek, Skrzypczak, Jędral.

Dla Niedźwiadków najwięcej: Sokur 15, Huk 11.

U-13

CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI - BASKET 15 PRZEMYŚL 21:86 (8:17, 1:24, 4:25, 8:20)

KK: Cagara 6, Nawracaj 4, Kudłacik 3, Serafin 2, Kołodziej 2, Sieńko, Michno, Kurek, Bródka, Karwas.

Dla Basketu najwięcej: Młot 20, Bar 19.

STAL - AZS JAROSŁAW 129:27 (36:9, 36:5, 28:5, 29:8)

STAL: T.Skuciński 28, MałEk 26, K.Zając 22, M.Wojtanowicz 16, M.Malecki 15, Torba 10, Czerwiński 4, Skowronek 4, Sokal 3, Litowczuk 1, Folta, P.Wojtanowicz.

Dla AZS najwięcej Ciapciak 7 (1x3), Hudycz 6.

U-15

CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI - WILKI RZESZÓW 75:59 (20:12, 19:15, 17:16, 19:16)

KK: Pomarenko 29 (3x3), T.Faraś 15 (1x3), Jędral 11 (1x3), Otto 190, Mizera 6, Karbarz 2, Olejarczyk 2, Nikolas 2, Kowalik, Piętka, Marchut.

Dla Wilków najwięcej: Bednarz 17, Gutowski 10, Loegler 10.