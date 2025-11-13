Wysokie porażki Stali i Kuźni Koszykówki w lidze U-19

U-19
PEMPOVTA RESOVIA - KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 103:49 (27:12, 24:14, 12:3, 31:20)
RESOVIA: Gil 20 (2x3), Sikora 17 (1x3), Kuźniar 16 (12x3), Żukowski 11 (1x3), Mrówczyński 10 (2x3), Matusiewicz 9 (1x3), Mikosz 5, Terlecki 3, Ząbczyk 2, Jędrzejczyk.
KK: Dziechciarz 15 (1x3), Turek 11 (1x3), Witych 8, Wilk 6 (1x3), Wilczak 5 (1x3), Maciejak 4, Siudzik, Szeliga, Wyka.
STAL STALOWA WOLA - LUBLINIANKA KUL LUBLIN 65:87 (12:27, 11:11, 21:17, 21:32)
STAL: Malynovskyi 22, Baran 15, Malecki 10, Zając 8, Kędra 4, Frankiewicz, Błyskal, Skuciński 2, Zakrzewski, Rycerz, Tomczyk.
LUBLINIANKA: Sędłak 23 (3x3), Futrzyński 21 (5x3), Król 19, Mocarski 12, Horslavets 10 (2x3), Hołota 2, Wójcik, Oliwier, Mościborski.
