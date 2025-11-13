13 listopada 2025

Wysokie porażki Stali i Kuźni Koszykówki w lidze U-19

W meczach 8. kolejki podkarpacko-lubelskiej ligi juniorów starszych do lat 19 w koszykówce, zespoły ze Stalowej Woli schodziły z boisk na tarczy. Stal przegrała w swojej hali z Lublinianką, a Kuźnia Koszykówki nie miała zbyt wiele do powiedzenia w spotkaniu wyjazdowym z Resovią.