Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
5.0 / 5
Stalowa Wola 13 listopada 2025

Wysokie porażki Stali i Kuźni Koszykówki w lidze U-19

W meczach 8. kolejki podkarpacko-lubelskiej ligi juniorów starszych do lat 19 w koszykówce, zespoły ze Stalowej Woli schodziły z boisk na tarczy. Stal przegrała w swojej hali z Lublinianką, a Kuźnia Koszykówki nie miała zbyt wiele do powiedzenia w spotkaniu wyjazdowym z Resovią.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

U-19
PEMPOVTA RESOVIA - KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 103:49 (27:12, 24:14, 12:3, 31:20)
RESOVIA: Gil 20 (2x3), Sikora 17 (1x3), Kuźniar 16 (12x3), Żukowski 11 (1x3), Mrówczyński 10 (2x3), Matusiewicz 9 (1x3), Mikosz 5, Terlecki 3, Ząbczyk 2, Jędrzejczyk.
KK: Dziechciarz 15 (1x3), Turek 11 (1x3), Witych 8, Wilk 6 (1x3), Wilczak 5 (1x3), Maciejak 4, Siudzik, Szeliga, Wyka.

STAL STALOWA WOLA - LUBLINIANKA KUL LUBLIN 65:87 (12:27, 11:11, 21:17, 21:32)
STAL: Malynovskyi 22, Baran 15, Malecki 10, Zając 8, Kędra 4, Frankiewicz, Błyskal, Skuciński 2, Zakrzewski, Rycerz, Tomczyk.
LUBLINIANKA: Sędłak 23 (3x3), Futrzyński 21 (5x3), Król 19, Mocarski 12, Horslavets 10 (2x3), Hołota 2, Wójcik, Oliwier, Mościborski.

Tabela za www.podkarpackikosz.com.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Stal - Hutnik blisko, coraz bliżej
Stalowa Wola
Stal - Hutnik blisko, coraz bliżej
Motyl pływał w Mielcu. 4 złote medale zdobył Mikołaj Dubaj
Stalowa Wola
Motyl pływał w Mielcu. 4 złote medale zdobył Mikołaj Dubaj
Stadion Stali Stalowa Wola częściowo zamknięty na mecze z Hutnikiem i Olimpią
Stalowa Wola
Stadion Stali Stalowa Wola częściowo zamknięty na mecze z Hutnikiem i Olimpią
Jacek Skrzeszewski i Karolina Guska zwycięzcami 33. Biegu Niepodległości w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Jacek Skrzeszewski i Karolina Guska zwycięzcami 33. Biegu Niepodległości w Stalowej Woli
Stal obroniła pozycję wicelidera
Stalowa Wola
Stal obroniła pozycję wicelidera
Zwycięstwo koszykarzy Stali w Gliwicach
Stalowa Wola
Zwycięstwo koszykarzy Stali w Gliwicach
Polska z Oliwią Sybicką w składzie czwartą drużyną świata
Stalowa Wola
Polska z Oliwią Sybicką w składzie czwartą drużyną świata
Dziki nie miały nic do powiedzenia. Co innego Wilki…
Stalowa Wola
Dziki nie miały nic do powiedzenia. Co innego Wilki…
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu