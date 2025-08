Wyruszyła 42. Pielgrzymka ze Stalowej Woli na Jasną Górę

W drogę ruszyło 461 osób, choć – jak mówi dyrektor pielgrzymki, ks. Krystian Kusztyb – liczba uczestników może jeszcze wzrosnąć.

– Wyruszamy na 9 dni wędrówki. Trasa stała, uświęcona przez 42 lata pielgrzymowania ze Stalowej Woli na Jasną Górę. Przed nami rekolekcje, spotkanie z Panem Bogiem, ale też spotkanie z drugim człowiekiem i z sobą samym. Takie poszukiwanie swojego życia i jego sensu – podkreśla kapłan.

Tradycyjnie, zanim pątnicy wyruszyli w drogę, wzięli udział w mszy świętej w Konkatedrze, której przewodniczył ks. biskup Edward Frankowski.

Wśród pielgrzymujących są grupy: bł. Wincentego, św. Urszuli, św. Jadwigi i św. Floriana, św. Michała oraz św. Barbary.

Pielgrzymka ma również swoją wersję sztafetową, która zrodziła się w czasie pandemii i już została.

– Grupa pielgrzymów przyjeżdża w poszczególny dzień, dołącza do nas na jeden dzień pielgrzymowania, idą, i po południu jadą do Matki Bożej. Można powiedzieć, że to pielgrzymka w małej pigułce – tłumaczy ks. Kusztyb. Na tę formę zapisało się już ponad 500 osób.

Pątnicy planują dotrzeć przed tron Królowej Polski 12 sierpnia. Przed nimi dziewięć dni modlitwy, trudu i radości wspólnego pielgrzymowania.