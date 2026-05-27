Samorządowcy obradowali w Pałacu Prezydenckim

Szczególne powody do satysfakcji mieli przedstawiciele Stalowej Woli. Obradom Rady przewodniczył prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny.

To dla mnie wielkie wyróżnienie, że mogłem przewodniczyć temu uroczystemu posiedzeniu Rady Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP - podkreślił.

Jednym z ważniejszych momentów uroczystości było również powołanie nowych członków prezydenckiej Rady Samorządu Terytorialnego. Wśród nominowanych znalazł się wicestarosta powiatu stalowowolskiego Stanisław Sobieraj – wieloletni samorządowiec, były przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli oraz radny kilku kadencji.

To człowiek, który z ogromną pasją i zaangażowaniem pracuje na rzecz społeczności lokalnej. Wielkie gratulacje! – podkreślił prezydent Nadbereżny.

Po oficjalnym posiedzeniu uczestnicy wydarzenia spotkali się w Ogrodach Prezydenckich, gdzie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych samorządowców. Uhonorowano osoby od lat zaangażowane w rozwój lokalnych społeczności i codzienne funkcjonowanie samorządów.

Podczas swojego wystąpienia Prezydent RP zwracał uwagę na znaczenie pracy samorządowców i ich bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

- Samorządowcy są w istocie głosem polskiego narodu, ponieważ to właśnie oni są najbliżej codziennych spraw mieszkańców, ich potrzeb, usług publicznych, transportu, oświaty czy służby zdrowia - zaznaczył Karol Nawrocki, podkreślając również, że doświadczenie płynące z lokalnych wspólnot powinno być wyraźnie słyszalne na szczeblu centralnym.

Jak podkreślano podczas uroczystości, nominacja przedstawiciela powiatu stalowowolskiego do Rady została odebrana jako docenienie aktywności lokalnego samorządu oraz realizowanych w regionie inwestycji i działań rozwojowych.

Tegoroczne obchody były także okazją do refleksji nad rolą samorządności i znaczeniem współpracy z mieszkańcami. Do tego aspektu odniósł się również prezydent Stalowej Woli.

- Po blisko 20 latach pracy w samorządzie, najpierw jako radny dwóch kadencji, a dziś w trakcie trzeciej kadencji jako Prezydent Stalowej Woli, posiadanie tego wyjątkowego, bezpośredniego mandatu od mieszkańców, z którymi żyję i pracuję każdego dnia, jest najpiękniejszym i najwspanialszym wymiarem realizacji służby publicznej - podsumował prezydent Nadbereżny.

Obchody w Pałacu Prezydenckim pokazały, że mimo zmieniających się realiów politycznych samorząd nadal pozostaje jednym z fundamentów funkcjonowania państwa, a najważniejsze decyzje i działania wciąż zaczynają się najbliżej mieszkańców.