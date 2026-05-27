Stalowa Wola 27 maja 2026

Samorządowcy obradowali w Pałacu Prezydenckim

W Pałacu Prezydenckim odbyły się centralne obchody poprzedzające Dzień Samorządu Terytorialnego. W uroczystym posiedzeniu Rady Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP uczestniczyli samorządowcy z całego kraju. Gospodarzem wydarzenia był Prezydent RP Karol Nawrocki, który podkreślał znaczenie lokalnych wspólnot i roli samorządów w funkcjonowaniu państwa.

Szczególne powody do satysfakcji mieli przedstawiciele Stalowej Woli. Obradom Rady przewodniczył prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny.

  • To dla mnie wielkie wyróżnienie, że mogłem przewodniczyć temu uroczystemu posiedzeniu Rady Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP - podkreślił.

Jednym z ważniejszych momentów uroczystości było również powołanie nowych członków prezydenckiej Rady Samorządu Terytorialnego. Wśród nominowanych znalazł się wicestarosta powiatu stalowowolskiego Stanisław Sobieraj – wieloletni samorządowiec, były przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli oraz radny kilku kadencji.

  • To człowiek, który z ogromną pasją i zaangażowaniem pracuje na rzecz społeczności lokalnej. Wielkie gratulacje! – podkreślił prezydent Nadbereżny.

Po oficjalnym posiedzeniu uczestnicy wydarzenia spotkali się w Ogrodach Prezydenckich, gdzie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych samorządowców. Uhonorowano osoby od lat zaangażowane w rozwój lokalnych społeczności i codzienne funkcjonowanie samorządów.

Podczas swojego wystąpienia Prezydent RP zwracał uwagę na znaczenie pracy samorządowców i ich bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

- Samorządowcy są w istocie głosem polskiego narodu, ponieważ to właśnie oni są najbliżej codziennych spraw mieszkańców, ich potrzeb, usług publicznych, transportu, oświaty czy służby zdrowia - zaznaczył Karol Nawrocki, podkreślając również, że doświadczenie płynące z lokalnych wspólnot powinno być wyraźnie słyszalne na szczeblu centralnym.

Jak podkreślano podczas uroczystości, nominacja przedstawiciela powiatu stalowowolskiego do Rady została odebrana jako docenienie aktywności lokalnego samorządu oraz realizowanych w regionie inwestycji i działań rozwojowych.

Tegoroczne obchody były także okazją do refleksji nad rolą samorządności i znaczeniem współpracy z mieszkańcami. Do tego aspektu odniósł się również prezydent Stalowej Woli.

- Po blisko 20 latach pracy w samorządzie, najpierw jako radny dwóch kadencji, a dziś w trakcie trzeciej kadencji jako Prezydent Stalowej Woli, posiadanie tego wyjątkowego, bezpośredniego mandatu od mieszkańców, z którymi żyję i pracuję każdego dnia, jest najpiękniejszym i najwspanialszym wymiarem realizacji służby publicznej - podsumował prezydent Nadbereżny.

Obchody w Pałacu Prezydenckim pokazały, że mimo zmieniających się realiów politycznych samorząd nadal pozostaje jednym z fundamentów funkcjonowania państwa, a najważniejsze decyzje i działania wciąż zaczynają się najbliżej mieszkańców.

