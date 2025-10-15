Wyróżnienia dla nauczycieli i stypendia dla uczniów

- Dzień ten jest dla mnie bardzo bliski, ponieważ jestem „urlopowanym” nauczycielem i ze szkolnictwem od wielu lat jestem związany - zarówno jako nauczyciel szkół średnich, jak i wykładowca akademicki. Dzień Edukacji Narodowej jest dla mnie dniem szczególnym. Do zawodu nauczyciela powinno się podchodzić z pasją. O mnie tak mówiono - mam nadzieję, że szczerze. Każdemu nauczycielowi życzę, aby ta pasja w nim nigdy nie wygasła, żeby ten żar towarzyszył mu od początku kariery aż po zasłużoną emeryturę - mówił Burmistrz Niska Konrad Krzyżak.

Włodarz zwrócił uwagę, że zawód nauczyciela zmienia się razem z czasami. - Praca nauczyciela zawsze była związana z misją. Ona ewoluowała razem z rzeczywistością. Zawód ten wyglądał zupełnie inaczej, gdy byłem uczniem, i inaczej teraz, gdy sam jestem nauczycielem. Informatyzacja, nowe technologie, ale też kwestie wychowawcze sprawiają, że dziś nauczyciel musi jeszcze bardziej troszczyć się o swoich uczniów - dodał.

O swoich doświadczeniach opowiedział również Waldemar Radwański, nauczyciel wychowania fizycznego z Zarzecza.

- Uczę wychowania fizycznego już 27 lat. To moja pasja od dzieciństwa. Dziś musimy rywalizować z elektroniką - wiemy, jak bardzo odciąga ona młodzież od szkoły i sportu. Kiedyś uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, dziś trzeba ich zachęcać i pokazywać, że ruch daje więcej satysfakcji niż telefon. Ale każda kolejna osoba, która odkrywa radość z aktywności, to dla nas sukces - powiedział.