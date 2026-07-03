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Stalowa Wola 3 lipca 2026

Wypleć własną wiklinową torebkę. Warsztaty w Izbie Lasowiackiej

Miłośnicy rękodzieła i naturalnych wyrobów będą mieli okazję spróbować swoich sił w plecionkarstwie. W niedzielę, 12 lipca, w Izbie Lasowiackiej im. Jana Puka przy Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbędą się warsztaty wyplatania wiklinowych torebek.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas spotkania uczestnicy samodzielnie wykonają prostą, ale efektowną damską torebkę z wikliny. Gotowy wyrób będzie można zabrać do domu – jako praktyczny dodatek na lato lub własnoręcznie wykonany prezent dla bliskiej osoby.

Warsztaty poprowadzą mistrzowie plecionkarstwa z The Wicker Stories z Łętowni. Organizatorzy zapewniają nie tylko naukę tradycyjnego rzemiosła, ale także możliwość spędzenia czasu w spokojnej, twórczej atmosferze i oderwania się od codziennych obowiązków.

Zajęcia odbędą się w godzinach 15.00–17.30 w Izbie Lasowiackiej im. Jana Puka. Koszt udziału wynosi 125 zł.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego osoby zainteresowane udziałem powinny wcześniej zarezerwować miejsce.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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