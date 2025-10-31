Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
31 października 2025

Pijany 26-latek potrącił rowerzystę w Cholewianej Górze

Niżańscy policjanci wyjaśniają okoliczności poważnego wypadku, do którego doszło w 29 października wieczorem w miejscowości Cholewiana Góra. Kierujący BMW 26-latek potrącił jadącego prawidłowo rowerzystę. Jak się okazało, młody mężczyzna był pijany - miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło około godziny 22. Jak ustalili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nisku, kierowca osobowego BMW uderzył w 38-letniego rowerzystę, który znajdował się na jego pasie ruchu. Siła zderzenia była tak duża, że samochód dachował i wpadł do przydrożnego rowu.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Rowerzysta z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości obu uczestników zdarzenia. Badanie wykazało, że 26-letni kierujący BMW był nietrzeźwy - miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Policjanci apelują o rozsądek i ostrożność na drodze. - Nadmierna prędkość, roztargnienie i brawura wciąż są najczęstszymi przyczynami wypadków. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów - podkreślają funkcjonariusze z niżańskiej komendy.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Drugie życie cmentarzy
Stalowa Wola
Drugie życie cmentarzy
Gdzie szukać pomocy lekarskiej 1 listopada?
Gdzie szukać pomocy lekarskiej 1 listopada?
Wierzę, że utrzymamy władzę
Stalowa Wola
Wierzę, że utrzymamy władzę
PSZOK w Rudniku nad Sanem przejdzie modernizację
Rudnik nad Sanem
PSZOK w Rudniku nad Sanem przejdzie modernizację
Mrok Sandomierza w debiutanckim kryminale
Stalowa Wola
Mrok Sandomierza w debiutanckim kryminale
Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie w Przedszkolu nr 15
Stalowa Wola
Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie w Przedszkolu nr 15
Nowe drogi do pól w Jeżowem i Cholewianej Górze
Jeżowe
Nowe drogi do pól w Jeżowem i Cholewianej Górze
Specjalne linie na cmentarze w Stalowej Woli i Nisku
Stalowa Wola
Specjalne linie na cmentarze w Stalowej Woli i Nisku
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu