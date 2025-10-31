Pijany 26-latek potrącił rowerzystę w Cholewianej Górze

Do zdarzenia doszło około godziny 22. Jak ustalili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nisku, kierowca osobowego BMW uderzył w 38-letniego rowerzystę, który znajdował się na jego pasie ruchu. Siła zderzenia była tak duża, że samochód dachował i wpadł do przydrożnego rowu.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Rowerzysta z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości obu uczestników zdarzenia. Badanie wykazało, że 26-letni kierujący BMW był nietrzeźwy - miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Policjanci apelują o rozsądek i ostrożność na drodze. - Nadmierna prędkość, roztargnienie i brawura wciąż są najczęstszymi przyczynami wypadków. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów - podkreślają funkcjonariusze z niżańskiej komendy.