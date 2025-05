w poniedziałek, 5 maja po godz. 14 dyżurny niżańskiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na obwodnicy na trasie Nisko-Stalowa Wola przy jedenastym kilometrze z udziałem trzech pojazdów osobowych. Interweniujący na miejscu patrol potwierdził zdarzenie z udziałem trzech pojazdów marki BMW, Volkswagen, Hyundai.

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 25-letni kierujący samochodem osobowym marki BMW nie zachował należytej ostrożności i odległości od poprzedzającego go pojazdu w wyniku czego najechał na tył pojazdu marki Volkswagen, kierowany przez 66-latka, w którym znajdowała się również 62-letnia pasażerka. W wyniku uderzenia kierujący Volkswagen najechał na tył poprzedzającego go z kolei osobowego Hyundaia kierowanego przez 44-latka. W wyniku tego zdarzenia 66-letni kierowca Volkswagena oraz jego 62-letnia pasażerka pojazdu zostali przetransportowani do szpitala - informuje podkomisarz Katarzyna Pracało, oficer prasowy KPP w Nisku.

Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. W tym momencie niżańscy policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.