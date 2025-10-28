Wymień znicz, nie wyrzucaj!

Szklane osłony na znicze są wielokrotnego użytku, co pozwala nie tylko oszczędzać miejsce w kontenerach, ale także chronić środowisko, ograniczając ilość odpadów trafiających na składowisko. „Wystarczy dokupić wkład do osłonki, zamiast kupować cały nowy znicz. To oszczędność dla portfela i dla planety” - podkreślają pracownicy MZK.

Półki funkcjonują na zasadzie „zostawiam za darmo - zabieram za darmo” i są dostępne przez cały rok. Dzięki temu każdy może w prosty sposób wymienić znicz na nowy, wspierając ideę ponownego wykorzystania i dbając o ekologię.