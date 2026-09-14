Wymarzona inauguracja „Stalówek”

Trzy bramki dla Stali zdobyła Magda Sarzyńska, kompletując hat-tricka. Na listę strzelczyń wpisały się również Wiktoria Uberman oraz Natalia Pęcikiewicz.

W sezonie 2025/26 w rozgrywkach IV Ligi Podkarpackiej Kobiet rywalizują cztery zespoły. W drugim spotkaniu pierwszej kolejki Piast Wadowice Górne zremisował z JKS-em Jarosław 2:2.

W drugiej serii spotkań „Stalówki” po raz pierwszy zaprezentują się przed własną publicznością. 19 września o godz. 13 podejmą JKS Jarosław.

Akademia Piłkarska Głogów Małopolski – Stal Stalowa Wola 0:5

Gole: Magda Sarzyńska 3, Wiktoria Uberman, Natalia Pęcikiewicz.

Stal: Gabriela Kapała, Marcelina Woźniak, Wiktoria Uberman, Gabriela Dąbek, Angelika Drobek, Natalia Pęcikiewicz, Dominika Grzybowska, Patrycja Kuraś, Patrycja Juda, Magda Sarzyńska, Kinga Moskal, Paulina Szczębara, Nina Felczak, Gabriela Moskal, Wiktoria Środoń, Magdalena Dul.

Trenerzy: Małgorzata Dul, Damian Fila.

Fot. Akademia Piłkarska Stal Stalowa Wola