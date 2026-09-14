Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
0.0 / 5
Stalowa Wola 14 września 2026

Wymarzona inauguracja „Stalówek”

Seniorki Stali Stalowa Wola mają za pierwszy mecz po powrocie do rozgrywek ligowychi. Zespół prowadzony przez Małgorzatę Dul i Damiana Filę rozpoczął sezon 2026/27 wi IV Lidze Podkarpackiej Kobiet od efektownego zwycięstwa. W inauguracyjnym spotkaniu „Stalówki” pokonały na wyjeździe Akademię Piłkarską Głogów Małopolski 5:0.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Trzy bramki dla Stali zdobyła Magda Sarzyńska, kompletując hat-tricka. Na listę strzelczyń wpisały się również Wiktoria Uberman oraz Natalia Pęcikiewicz.
W sezonie 2025/26 w rozgrywkach IV Ligi Podkarpackiej Kobiet rywalizują cztery zespoły. W drugim spotkaniu pierwszej kolejki Piast Wadowice Górne zremisował z JKS-em Jarosław 2:2.
W drugiej serii spotkań „Stalówki” po raz pierwszy zaprezentują się przed własną publicznością. 19 września o godz. 13 podejmą JKS Jarosław.

Akademia Piłkarska Głogów Małopolski – Stal Stalowa Wola 0:5
Gole: Magda Sarzyńska 3, Wiktoria Uberman, Natalia Pęcikiewicz.

Stal: Gabriela Kapała, Marcelina Woźniak, Wiktoria Uberman, Gabriela Dąbek, Angelika Drobek, Natalia Pęcikiewicz, Dominika Grzybowska, Patrycja Kuraś, Patrycja Juda, Magda Sarzyńska, Kinga Moskal, Paulina Szczębara, Nina Felczak, Gabriela Moskal, Wiktoria Środoń, Magdalena Dul.
Trenerzy: Małgorzata Dul, Damian Fila.

Fot. Akademia Piłkarska Stal Stalowa Wola

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Ukradł piwo ze sklepu, a potem szarpał się z pracownicą
Stalowa Wola
Ukradł piwo ze sklepu, a potem szarpał się z pracownicą
RELACJE 2026. „Zatracenie” opowie historię lasowiackich kobiet
Stalowa Wola
RELACJE 2026. „Zatracenie” opowie historię lasowiackich kobiet
87. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Dzień Sybiraka w Stalowej Woli
Stalowa Wola
87. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Dzień Sybiraka w Stalowej Woli
Powidlaki przyciągnęły tłumy. Michał Wiśniewski porwał publiczność
Krzeszów
Powidlaki przyciągnęły tłumy. Michał Wiśniewski porwał publiczność
OSP Stalowa Wola ma już 20 lat
Stalowa Wola
OSP Stalowa Wola ma już 20 lat
Jechała za szybko i była pijana. 53-latka zatrzymana
Krzeszów
Jechała za szybko i była pijana. 53-latka zatrzymana
Pamięć utrwalona w drewnie. O wciąż żywej tradycji Lasowiaków
Stalowa Wola
Pamięć utrwalona w drewnie. O wciąż żywej tradycji Lasowiaków
Piotr Legutko w Stalowej Woli. Opowie o „Magnacie z Pałacu Prasy”
Stalowa Wola
Piotr Legutko w Stalowej Woli. Opowie o „Magnacie z Pałacu Prasy”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu