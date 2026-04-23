Wykład o „wieku skąpanym we krwi” już 24 kwietnia

Już w piątek, 24 kwietnia, mieszkańcy regionu będą mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu edukacyjnym. Niżańskie Centrum Historii i Tradycji zaprasza na ósmy, finałowy wykład z cyklu „Powrót do przeszłości - historia świata w obrazach”.

REKLAMA
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17 i będzie symbolicznym zwieńczeniem podróży przez najważniejsze epoki w dziejach świata. Tym razem uczestnicy przeniosą się do XX wieku - czasu określanego często jako „wiek skrajności”.

Wykład pt. „Wiek skąpany we krwi”, prowadzony przez Marcina Foltę i Tomasza Żbika, przybliży kluczowe wydarzenia minionego stulecia. Mowa będzie m.in. o dwóch wojnach światowych, totalitaryzmach, ludobójstwach oraz globalnych konfliktach, które odcisnęły piętno na współczesnym świecie. Nie zabraknie również wątków dotyczących postępu technologicznego, narodzin nowych idei oraz walki o prawa człowieka.

Szczególne miejsce podczas spotkania zajmie sztuka XX wieku. Uczestnicy poznają kierunki takie jak awangarda, ekspresjonizm, surrealizm czy abstrakcja - nurty, które były artystyczną odpowiedzią na dramatyczne wydarzenia epoki. Twórczość artystów tego okresu ukazana zostanie jako forma sprzeciwu wobec rzeczywistości, ale też próba odnalezienia sensu i nadziei w trudnych czasach.

Organizatorzy podkreślają, że wykład to nie tylko lekcja historii, ale także okazja do refleksji nad wpływem wydarzeń XX wieku na współczesną kulturę i sztukę.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

