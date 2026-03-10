Miesięcznik
Stalowa Wola 10 marca 2026

Wyjeżdżał z parkingu i uderzył w zaparkowany samochód. Był pijany

W Stalowej Woli doszło do kolizji z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 39-letni mężczyzna, wyjeżdżając z parkingu, stracił kontrolę nad swoim Seatem i uderzył w zaparkowanego Forda. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Sprawą zajmie się sąd.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 8. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli otrzymał zgłoszenie o kolizji na jednym z parkingów przy ul. 1-go Sierpnia. Na miejsce skierowano patrol policji.

Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący Seatem 39-letni mieszkaniec Janowa Lubelskiego podczas wyjeżdżania z parkingu stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w tył zaparkowanego Forda. Policjanci sprawdzili jego stan trzeźwości. Okazało się, że mężczyzna był pijany - badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

39-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Usłyszał już zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał.

Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów.

