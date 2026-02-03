Wyjazdowe zwycięstwo Stali z Lublinianką

Wcześniej przegrali u siebie ze Startem Lublin 80:85 i wygrali w Lublinie z jego rezerwami 109:78. W najbliższą sobotę, 7 lutego czeką naszą drużynę kolejny wyjazd do Lublina, na mecz ze Startem.

U-17

LUBLINIANKA KUL BASKETBALL - STAL STALOWA WOLA 76:91 (17:25, 21:23, 15:16, 23:27)

LUBLINIANKA: Hołota 19 (1x3), Mocarski 16 (2x3), Wankiewicz 10, Wójcik 8 (1x3), Figiel 8, Czuryszkiewicz 6, Kawęcki 4, Sztal 3, Kwiatkowski-Cugow 2, Łukasik, Gryta.

STAL: Malecki 32 (1x3), Malynovskyi 31, Skuciński 12, Kędra 10 (1x3), Błyskal 6, Zawisza, Frankiewicz, Domański, Czerwonka, Skiba.

Tabela za podkarpackikosz.pl