Osiedle Leśna
Stalowa Wola 21 grudnia 2025

Wyjazdowa wygrana Stali i domowa porażka Kuźni Koszykówki

15. kolejka podkarpackiej ligi juniorów U-17 przyniosła mieszane nastroje w Stalowej Woli. Zespół Stali pewnie wygrał w Przemyślu z Niedźwiadkami, natomiast Kuźnia Koszykówki musiała w swojej hali uznać wyższość lidera tabeli, Pempavity Resovii. Kluczowe dla losów obu spotkań okazały się drugie kwarty.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Koszykarze Stali Stalowa Wola nie dali w Przemyślu najmniejszych szans Niedźwiadkom, wygrywając 105:84. Choć pierwsza kwarta była wyrównana, to druga ćwiartka” całkowicie odmieniła obraz meczu. Podopieczni trenera Roberta Grzyba wygrali ją 36:16, budując bezpieczną przewagę, której nie oddali już do końcowej syreny.

Zobacz także: Stal na fali. Pewne zwycięstwo z Wisłą Kraków

Zupełnie inne nastroje panowały przy ulicy Wojska Polskiego, gdzie Kuźnia Koszykówki podejmowała lidera rozgrywek Pempavitę Resovię. Mimo ambitnej postawy gospodarzy, o losach meczu przesądziła druga kwarta wygrana przez zespół z Rzeszowa różnicą 21 punktów.

NIEDŹWIADKI PRZEMYŚL - STAL STALOWA WOLA 84:105 (25:22, 16:36, 26:27, 17:20)

STAL: B.Malecki 34, P.Skuciński 25 (3x3), Domański 17 (2x3), Błyskal 15, Malynovskyi 8, Frankiewicz 4, Procnal 2, Kędra, K.Faraś, Czerwonka, Zawisza.

Dla Niedźwiadków najwięcej: Huk 20, Makar 18 (2x3), Łabudzki 15 (1x3)

KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA - PEMPAVITA RESOVIA 80:101 (21:23, 16:37, 23:23, 20:18)

KK: Wilczak 21 (3x3), Wilk 17 (3x3), Siudzik 13 (1x3), Szeliga 9, Wyka 6 (2x3), T.Faraś 5 (1x3), Otto 3, Skrzypczak 2, Mizera 2, Pachla 2, Jędral.

Dla Resovii najwięcej: Bartkowiak 27 (1x3), Matusiewicz 20 (3x3), Kubiak 13 (3x3).

Tabela za podkarpackikosz.com.pl

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

