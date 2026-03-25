25 marca 2026

Wyjazdowa porażka Kuźni

Na tarczy wrócili z Łańcuta koszykarze Kuźni Koszykówki Stalowa Wola. To Sokół, mimo że wcześniej nie wygrał ani jednego meczu w rozgrywkach U14, był w swojej hali skuteczniejszy i odniósł zwycięstwo, dzięki któremu opuścił ostatnie miejsce w tabeli, spychając na nie drużynę Basket School Ropczyce. W sobotę, 27 marca o godz. 17 Kuźnia Koszykówki podejmie UKS Basket 15 Przemyśl.