Wyjątkowy jubileusz w Golcach. Pani Genowefa skończyła 100 lat

W Golcach w gminie Jarocin odbyła się niezwykła uroczystość. Swoje setne urodziny świętowała pani Genowefa Krawiec. Z tej okazji Jubilatkę odwiedzili bliscy, przedstawiciele samorządu oraz lokalnych instytucji, którzy złożyli jej życzenia i gratulacje.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pani Genowefa urodziła się w Kurzynie Wielkiej w wielodzietnej rodzinie. Miała czterech braci i siostrę. Po ślubie z Franciszkiem Krawcem zamieszkała w Golcach, gdzie wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne. To właśnie praca na roli była głównym źródłem utrzymania rodziny. Jej mąż pracował dodatkowo przy budowach. Zmarł w 1993 roku.

Małżeństwo wychowało siedmioro dzieci - dwie córki i pięciu synów. Dziś Pani Genowefa może cieszyć się dużą rodziną. Doczekała się 14 wnuków oraz 11 prawnuków. Obecnie gospodarstwo prowadzi jej syn Jan wraz z żoną Krystyną.

Mimo ukończonych stu lat Jubilatka nadal jest w dobrej formie, ma świetną pamięć i chętnie wraca wspomnieniami do dawnych lat. Podczas uroczystości z uśmiechem przyjmowała gości i opowiadała o swoim życiu.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, ZUS-u, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Klubu Seniora. Nie zabrakło również rodziny, przyjaciół i mieszkańców.

Spotkanie przebiegało w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Były kwiaty, upominki i życzenia zdrowia oraz kolejnych lat spędzonych w gronie najbliższych.

Zdjęcia: Gmina Jarocin

avatar
