Nisko 27 marca 2026

Wyjątkowe wydarzenie poświęcone rodzinie Ulmów

Nisko przygotowuje się na poruszające i ważne wydarzenie upamiętniające bohaterów czasu wojny. W poniedziałek, 30 marca o godz. 11:00 w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbędzie się spotkanie zatytułowane „Opowiem Ci o Sprawiedliwych. Rodzina Ulmów - świadkowie nadziei”. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Program obejmuje kilka istotnych punktów, które przybliżą uczestnikom zarówno historię, jak i dziedzictwo rodziny Ulmów - symbolu odwagi i człowieczeństwa w obliczu Zagłady. Zaplanowano uroczyste wręczenie medali Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR „Ratującym Życie” osobom z terenu gminy Nisko, które w szczególny sposób zasłużyły się dla innych.

Ważnym elementem wydarzenia będzie również prelekcja pt. „Ocalić człowieczeństwo w obliczu zła”, poświęcona historii Holokaustu oraz postawom Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Organizatorzy podkreślają, że to okazja do refleksji nad uniwersalnymi wartościami - odwagą, solidarnością i odpowiedzialnością za drugiego człowieka.

Uczestnicy zobaczą także projekcję koncertu beatyfikacyjnego „Rodzina Ulmów - Sprawiedliwi z Markowej”, który był prezentowany m.in. w Rzymie. Wydarzenie uzupełni otwarcie wystawy „Rodzina Ulmów. Honorując Sprawiedliwych”, wcześniej pokazywanej na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Watykanie.

Rodzina Ulmów z Markowej - zamordowana przez Niemców za ukrywanie Żydów - stała się jednym z najbardziej przejmujących symboli pomocy niesionej bliźnim w czasie okupacji. Ich historia wciąż inspiruje i przypomina, że nawet w najciemniejszych czasach możliwe jest zachowanie człowieczeństwa.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR oraz Gmina i Miasto Nisko, przy współpracy Niżańskiego Centrum Kultury. Spotkanie odbywa się pod patronatem instytucji kościelnych i samorządowych.

Hasło przewodnie wydarzenia - „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat” - najlepiej oddaje jego przesłanie.

